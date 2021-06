Uppgifter: Sverige gör som Spanien - kallar in fler spelare efter corona-kaoset

Svenska landslaget bekräftade under tisdagen att mittfältarna Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg har testat positivt för covid-19. Under onsdagen gjordes nya PCR-test på samtliga spelare och ledare i landslaget, utöver Kulusevski och Svanberg som är isolerade, och då var samtliga test negativa.

Nu uppger Expressen att landslaget har bestämt sig för att kalla in en parallell grupp spelare, som kommer att träna vid sidan om den ordinarie svenska EM-truppen. Sveriges premiärmotståndare Spanien, som också har två corona-fall i spelartruppen, har redan gjort på samma sätt och har 17 spelare som tränar i en "reservbubbla".

När Fotbollskanalen når landslagets presschef Jakob Kakembo Andersson meddelar han att förbundskaptenen Janne Andersson kommer att finnas tillgänglig på Blågults presskonferens klockan 14.30 under torsdagen för att svara på frågor. Från början var det bara tänkt att Marcus Berg och Sebastian Larsson skulle närvara på pressträffen.

- Kommentaren är att Janne Andersson kommer att vara tillgänglig på presskonferensen vid 14.30, säger Kakembo Andersson till Fotbollskanalen.

Har ni svar på det de skriver innan dess?

- Nej.

Andersson uppges, enligt uppgifterna, ha gjort en kovändning. Under onsdagen sa han att det inte är aktuell för Sverige att kopiera Spaniens koncept.

- Nej. Det finns många tankar i huvudet men det är inget som har kommit fram än. Där är vi inte nu. Men jag och vi funderar hela tiden kring de här frågorna, sa Andersson då.

Uefa har tidigare meddelat att landslag som drabbas av "allvarliga skador eller sjukdomar" före sin första match i turneringen får göra obegränsat antal ändringar i truppen. Spelare som testar positivt för covid-19 eller bedöms ha varit i närkontakt med en coronasmittad person tillhör kategorin spelare med "allvarlig sjukdom" och kan alltså bytas ut.

Andersson sa under onsdagen att landslaget inte har tagit beslut om att kalla in nya spelare till den ordinarie EM-truppen i stället för Kulusevski och Svanberg. Om en spelare ersätts i den ordinarie EM-truppen på grund av covid-19 stryks den spelaren ur truppen och kan inte återansluta senare under EM-turneringen.

- Vi pratar om det, men vi har inte fattat något beslut om att göra det. Ett skäl till att vi fick ta ut 26 spelare (i EM-truppen) istället för 23 var ju att det här kunde hända. Så just nu är det inte aktuellt att ta in någon, sa Andersson.

Sverige ställs mot Spanien den 14 juni i Sevilla i EM-premiären. Därefter väntar Polen och Slovakien i S:t Petersburg, Ryssland.