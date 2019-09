Så ska Sverige stoppa Ødegaard - ska smälla på extra tufft: "Har vi läge att spela fysiskt så ska vi göra det"

Sverige varnar för Martin Ødegaard - och öppnar upp för att gå in extra tufft på honom. - Har vi läge att spela fysiskt så ska vi göra det, säger scouten Roger Sandberg.

Martin Ødegaard har imponerat i både landslaget och med Real Sociedad i La Liga. Roger Sandberg är den som har scoutat det norska laget och han menar att Ødegaard är en av Norges bästa spelare.

- Jag har visat klipp på Norge och där förekommer han en hel del. Jag tycker att bara under den här tiden sedan jag började följa Norge inför det här kvalet så ser man hur han har växt i de här matcherna, där det kanske i början på kvalet var snack om han över huvud taget skulle vara en startspelare. Nu känns det som att han är en väldigt viktig pjäs. Mycket går genom honom. Han slår mycket avgörande passningar och står mycket för kreativiteten i sista tredjedelen, säger Sandberg och fortsätter:



- Han är ganska rörlig och är inte en klassisk ytter. Han löper inte bara i en yttre korridor. Han kommer gärna in i planen och har stor rörlighet och kan ibland dyka upp på andra sidan. Han kan hota med tidiga inlägg där han gärna viker över den på vänsterfoten och piskar in den mellan målvakt och backlinje, men han kan också hitta korta lösningar och instick. Han är lurig.



Bör man vara fysisk mot honom?

- Det skadar nog inte. Men framför allt handlar det om ett kollektivt försvarsspel. Det handlar inte om att vi ska ha någon enskild spelare som ska söka upp honom. Snarare att vi ska vara beredda på att stänga ytorna som han vill komma åt. Men har vi läge att spela fysiskt så ska vi göra det. För han ska definitivt inte få tid på sig att stå och måtta inlägg eller ta fart mot en backlinje för då är han duktig.

Albin Ekdal håller med om att det är viktigt att spela fysiskt mot Martin Ødegaard.

- Det tror jag. Hans styrka ligger inte i det fysiska spelet. Han är en jätteduktig spelare med bollen, men det är klart att om han möter någon som väger 15 kilo mer och går in i närkamp så förlorar han kanske närkampen. Det gäller att ligga tätt på honom för om han får tid så är duktig på att hitta fina passningar, säger Ekdal som tycker att Ødegaard är bra och viktig för Norge.

- En jättebra spelare. En stor talang som är jättefin med bollen och om man ger honom mycket tid så hittar han fina bollar i djupled. Så det gäller att ligga tajt på honom och inte ge honom så mycket tid.

Sveriges EM-kvalmöte med Norge i kväll sänds på TV4, Sportkanalen, C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen börjar 20.00.