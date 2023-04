Seger gjorde comeback - efter 255 dagar: "Fantastiskt kul"

Sverige föll under fredagen mot Danmark i ett träningsmöte på Eleda Stadion i Malmö. I andra halvlek hoppade veteranen Caroline Seger in och gjorde därmed sin första landskamp på 255 dagar, då hon genomförde en operation efter EM förra sommaren.

Efteråt är Seger glad över att vara tillbaka i landslaget igen.

- Det är såklart något jag haft som mål hela tiden, att få komma tillbaka till landslaget och spela igen. Det är surt att resultatet blev som det blev, men det var i det stora hela kul (att vara tillbaka), säger Seger till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Man vill alltid vinna, och då tänker man inte så mycket på allt jobb man gjort. Då blir det rätt mycket känslor kring förlusten, men jag får se den större bilden och det är fantastiskt kul att vara tillbaka. Jag har sett fram emot det här så länge, att få spela med alla de här igen. Det var sköna 15 minuter.

Seger tycker vidare inte att Sverige gjorde en bra första halvlek, men är mer nöjd med andra halvan av matchen.

- I första halvlek var vi passiva, gick inte in i så mycket duellspel och hade inte så mycket fart under fötterna. Danmark låg nästan bara och väntade på att vi skulle spela in den för att sedan kontra. De fick oss dit de ville i första halvlek. I andra halvlek var det mycket bättre, då vi tog över helt, men tyvärr fick de det sista snöpliga målet, säger Seger och fortsätter:

- De var exakt så som vi hade fått reda på innan, och det är något man går igenom, men sedan ska man utföra det också. Stundtals gjorde vi det, men mycket mer i andra halvlek.

Sverige ställs på tisdag mot Norge i en ny träningsmatch.