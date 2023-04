Unga spelarna hyllas: "Springer som en terrier"

Blågult hade det tungt i den första halvleken mot Danmark. Men i den andra kom man ut som ett nytt lag och skapade momentum. Trots det var det gästerna från syd som gjorde matchens enda mål efter att Stine Larsen nickat in bollen bakom Zecira Musovic.

- Vi håller det till 0-0 i halvtid och steppar upp. Vi gör det mycket bättre och tar över matchen. Vi får till nästan lägen, kommer inte riktigt till hetaste målchanserna men får många nästan lägen. Det var ett konstruktivt snack i halvtid, det är ingen som får panik och börjar skrika och vråla på varandra, säger Magdalena Eriksson.

Hon fortsätter:

- Det var tydligt vad vi skulle göra – det tar vi med oss. Knackar det under VM under första halvlek har vi möjlighet att ändra på det. Sedan är det synd att det ska ta en till halvlek. Men vi måste komma ihåg att vi spelar med spelare som inte har så många landskamper under bältet och det är många av dom som faktiskt gör det väldigt bra.

Vilka är det som står ut extra?

- Jag tycker att Hanna Lundkvist är en väldigt spännande spelare och väldigt bra både offensivt och defensivt. Anna Sandberg gjorde sin andra landskamp och springer som en terrier upp och ner på kanten och gör det väldigt bra och gör det vi pratat om. Det är kul att se de unga tjejerna komma fram, det är något vi behöver för vi börjar bli ett lite äldre landslag. Så det är kul att se de unga tjejerna komma in, och att de får så här mycket erfarenhet inför ett mästerskap är jättepositivt.

Bland annat Lundkvist fick det tufft inledningsvis på sin kant – men Eriksson är imponerad över hon löst situationen.

- Hon visar en mental styrka tycker jag. Det var många tuffa situationer även Anna hamnade i många tuffa situationer när vi tappar boll och Danmark sätter ut sina kanter i spel och så blir det en 1 mot 1 som inte blir jättelätt att hantera. Båda två gör det väldigt bra med tanke på tuffa situationer de hamnar i och löser det.

Caroline Seger håller med i hyllningskören.

- Det är en bra match för de att få. Det är två duktiga framtidsspelare som är väldigt skickliga i sitt spel, duktiga spelare och fina människor både på och utanför plan. De har en ljus framtid, de behöver också tid. Det är bra prestationer mot ett Danmark där de utsätts för rätt så mycket.