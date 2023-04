SPELARBETYG: Sju spelare stack ut mot Danmark

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Zecira Musovic

Danskorna kom till en hel del farliga situationer men målvakten var nästan alltid med på noterna. Pigg och på tårna redan direkt. Stabil i sina ingripande och såg ut att ha bra kommunikation med sina lagkamrater. Släppte in ett mål på övertid.

Nathalie Björn

Det märks att Björn är som tryggats i en mittbacksposition. Ja, en del bolltapp men inget som blev riktigt farligt. Var trygg och fördelade bollar fint - dessutom stark i duellspelet. Stine Larsen kom i ett farligt läge men Björn åtgärdade problemet direkt.

ANNONS

Magdalena Eriksson

Var precis den ledaren som Sverige behövde på planen. Eriksson styrde tydligt från backlinjen och reparerade en stark trea på lagkaptenen.

Anna Sandberg

UT 85. Kommer absolut bli en viktig del i Sverige i framtiden. Sandberg var pigg, var med upp i anfallet och kombinerade bra med Fridolina Rolfö. Stabil defensivt, gjorde sällan några misstag.

Johanna Rytting Kaneryd

Var stark på sin kant. Hittade fina ytor och bad ofta om boll. Duktig i en mot en-spelet och var även stark i duellspelet. I den andra halvleken hittade hon in till ett läge som hade kunnat bli riktigt farligt för svensk del, en svag trea.

Matilda Vinberg

IN 68. Piggt inhopp. Var absolut en frisk fläkt som Sverige behövde i anfallet. Visade att hon ville mycket och testade rent offensivt.

ANNONS

Filippa Angeldahl

IN 69. När Angeldahl kom in skiftade det ganska tydligt på mittfältet. 25-åringen kom in och bidrog med en hel del trygghet och var precis det som behövdes.

Hanna Lundkvist

Fortfarande ung och oerfaren i landslagssammanhang. Blandade och gav en hel del efter sin tunga start - där hon bland annat tappade bollen i ett farligt läge. En godkänd insats.

Hanna Bennison

UT 68. Blandade och gav. Hittade bra lösningar och fördelade bollar, ibland lite sen med att spela vidare bollarna. Visade sin styrka med löpningarna in i straffområdet, över lag en stabil insats.

Madelen Janogy

UT 68. Även Madelen Janogy blandade och gav. Tappade bollen i ett farligt område under en period i matchen – men hittade också in till inspel även om Sverige sällan hotade som kollektiv. Sökte dessutom en frispark precis utanför offensivt straffområdet som hon fick med sig.

ANNONS

Julia Zigiotti Olme

UT 77. Syntes inte till allt för mycket. Stod för en stabil insats genom hela matchen, gjorde sitt jobb både offensivt och offensivt. En stadig tvåa i betyg.

Fridolina Rolfö

UT 68. Stabil med boll, utmanade motståndarna flera gånger. Gick vinnande ur det. Hade fina instick till Blackstenius och kombinerade fint med Sandberg. Märktes tydligt att danskarna hade koll på Rolfö som inte fick så mycket utrymme.

Stina Blackstenius

UT 77. Hade inte jättemycket att jobba med - men var stark i duellerna och i djupledsspelet även om bollarna inte kom alltför ofta dock. Det syntes att självförtroendet från Arsenal följt med även om hon inte riktigt kom till något farligare avslut.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Caroline Seger (IN 77), Rebecka Blomqvist (IN 77), Jonna Andersson (IN 85).