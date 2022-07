Serneels svarar Gerhardsson: "Jag är inte rädd för information"

Sverige ställs under fredagen mot Belgien i kvartsfinal på Leigh Sports Village i EM i England. Under torsdagen avslöjade blågula förbundskaptenen Peter Gerhardsson under sin presskonferens att han fått information om motståndaren, via belgisk media, som kan komma att bli användbar i kvartsfinalen.

- Jag har fått reda på saker från belgisk media, som kan ha betydelse för morgondagen, sa Gerhardsson under pressträffen och fortsatte:

- Vi gör, precis som alla lag, läser tidningar och kollar. Jag kan inte det språket, men vi har folk som scoutar motståndarna och läser, så vi har fått information och det var framför allt en sak, som var intressant, som vi kan få användning av.

Nu ger Belgiens förbundskapten Ives Serneels sin syn på det.

- Han får säga vad han vill. Jag vet vad vi ska göra och det är viktigast för mig, säger han.

Vad tänker du om att han fått information om ditt lag från media?

- Jag vet inte vad det är för information. Jag är inte rädd för information. Det är fotboll, en kvartsfinal i ett EM och det visar kanske även att de är lite nervösa. Jag ser inget problem med det, säger förbundskaptenen.

Vinnaren i kvartsfinalen ställs mot England i semifinal i EM.