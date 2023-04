SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges match mot Norge

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Fridolina Rolfö

Fridolina Rolfö var överallt. Stod för en vacker soloräd och kunde ge Sverige ledningen när hon bröt måltorkan. Dessutom var hon delaktig offensivt och stärkte upp rent defensivt. Var otroligt nära att dundra in 2-2 när bollen gick i ribban. Helt klart Sveriges bästa spelare på plan. En stark trea.

Filippa Angeldahl

Angeldahl styr spelet och kommer med en trygghet som saknats tidigare. Dock svårt att stå för några större aktioner då hon inte fick så mycket hjälp. En svag trea. ANNONS Nathalie Björn

Räddade Sverige. Var pigg under den första halvleken och var med bra i offensiven. Gjorde även jobbet bakåt när det behövdes. Men när Norge kvitterade i den andra halvleken var det Björn som klev lite för högt upp och sedan kunde hon inte reparera misstaget.

Matilda Vinberg

Var pigg och ville mycket. Oförutsägbar och var spelade med ett stort förtroende, var nära att göra mål både en och två gånger. Fin insats.

Sofia Jakobsson

Det märktes att Jakobsson ändå spelade med självförtroende. Var löpstark och stod för en del fina aktioner när hon försökte spela in bollen i boxen. Spelade fint in till Vinberg som var nära att nicka in bollen. Stark tvåa.

Rebecka Blomqvist

Kom aldrig riktigt till sin rätt. Visade att hon ville ha bollar men fick inte mycket att jobba med – fick en klackning av Sofia Jakobsson som gick i mål, men var offside. Finns mer att önska.

Jennifer Falk

Hade till början inte alls mycket att göra och stod för en superräddning vid ett norskt anfall. Sedan blev det tungt – hon kom inte ut ordentligt på en hörna. Släppte sedan in två mål – en knapp godkänd insats, var rätt chanslös vid målen.

Jonna Andersson

Var emellanåt lite för ivrig. Har bra intentioner offensivt men får inte riktigt till slutprodukten med inlägg och djupledsbollar. Defensivt var hon ofta ensam – blev bolltittande vid 2-1 och tappade sin markering.

Magdalena Eriksson

Har kommit från en tung period men står allt som oftast för en bra insats med det svenska landslaget. Var den i backlinjen som inte tabbade sig – och var egentligen helt chanslös vid 1-1-målet.

Julia Zigiotti Olme (UT 62)

Blandade och gav. Stod bland annat för en fin genomskärare till Fridolina Rolfö i de inledande minuterna. Stabil tvåa.

Linda Sembrant (UT 62)

Stod sällan fel och var bra upp i ryggen på Ada Hegerberg. Där märktes det att hon hade fått tydliga direktiv. Stod för en del framspelningar där Sverige hade kunnat hota framåt. Även hon hamnade fel vid läget där Norge tryckte in kvitteringen.

Hanna Lundkvist (IN 62)

Kul att hon fått förtroende. Visade på fina kvaliteter. Stabilt inhopp – hann inte göra så stort intryck.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Johanna Rytting Kaneryd (In 77'), Madelen Janogy (In 77'), Stina Blackstenius (In 77'), Caroline Seger (In 62, ut 76')