SPELARBETYG: De var bäst när Sverige besegrade Italien

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd





-

-

Elin Rubensson

Spelarna i backlinjen är nog glada över att Rubensson var på det centrala mittfältet, för hon hjälpte ofta till och räddade upp när Italien kom på språng. Stark arbetsinsats och defensiv. Ville ofta spela kort och enkelt när hon hade bollen.

Magdalena Eriksson

Rev och slet i backlinjen. Satte sällan en fot fel och var med på noterna när italienarna kom med snabba kontringar. Stark i luftrummet och hade en hel del att göra.

Kosovare Asllani

UT 94. Bra inlägg och kunde ha fått en assist till Blackstenius som dock inte fick till nicken. Länkade bra några gånger och hittade sina lagkamrater. Bra arbetsinsats.

Johanna Rytting Kaneryd

UT 71. Matchvinnare. Distinkt avslut när hon satte 1-0 i den första halvleken. Blandade och gav. Kunde ha gjort det bättre i flera avgörande lägen.

Lina Hurtig

UT 71. Bra driv och prestation innan 1-0-målet. Bra fysik och gjorde det bra både offensivt och defensivt.

Filippa Angeldahl

UT 84. För hög felprocent i passningsspelet, som vanligtvis är en av hennes styrkor. Fick lägga stor vikt vid det defensiva när Sverige pressades tillbaka, och det är inte hennes spets. Stina Blackstenius

UT 94. Bra jobb i defensiven. Gav ett djupledshot men klarade inte riktigt av att hota och skapa målchanser, en del i det var också att hon inte fick så många bra bollar att jobba på. Gick onödigt i offside några gånger. Jennifer Falk

Stabil i backlinjen och hittade fina djupledspassningar. Spelade bland annat fram till Lina Hurtig vid 1-0-målet. Stark i duellspelet, stark tvåa. Linda Sembrant

Stod för en hel del felpassningar och gav bort för många bollar till motståndarna. Bättre i duellspelet. Svag tvåa. Jonna Andersson

Fick det tungt på sin vänsterkant mot Sofia Cantore men jobbade upp sig i den andra halvleken. Följsam i anfallsspelet – men har haft bättre kvällar.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Madelen Janogy (IN 71), Sofia Jakobsson (IN 71), Julia Zigiotti Olme (IN 84), Hanna Bennison (IN 94), Anna Anvegård (IN 94).