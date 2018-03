SPELARBETYG: Duo underkänd i Sveriges bortaförlust

-

-

-

Ken Sema

Försökte vara kreativ och hade driv i steget. Bröt sig loss till ett hyfsat avslutsläge i början av den andra halvleken, vilket han missade. Serverade Guidetti ett jätteläge.

Jimmy Durmaz

UT 83. Tillsammans med Sema den som bidrog med lite energi och rörelse. Yttrarna var inblandade i det lilla Sverige skapade. Ingen större effekt eller resultat, dock.

Isaac Kiese Thelin

UT 70. Stångades mot de rumänska mittbackarna när Sverige ibland slog långt på grund av gräsmattan, men lyckades sällan ta ner bollen eller hitta fram med någon nick till en lagkamrat. Kändes dock något tyngre i duellerna än sin anfallskollega Guidetti.

Oscar Hiljemark

Helt okej i båda riktningar, men Rumänien fick också spela/rinna igenom centralt några gånger. Försökte kliva ner och fördela boll men planens skick och ett relativt orörligt Sverige gav inga bra förutsättningar.

Karl-Johan Johnsson

Fick se ett skott gå in i bortre hörnet en bit in i andra halvlek. Förvisso ett skott ur dålig vinkel men det var ett vasst avslut. Målvakten hanterade annars de få prov han sattes på. Gick ut och tog inlägg och parerade en farlig frispark.

Johan Larsson

Hade kontroll på sin kant förutom när han blev tunnlad och var den av ytterbackarna som klev upp oftast. Tyvärr ledde det sällan till något framåt. Stod för några bra inkast men inläggen var så där.

Pontus Jansson

Jätteläge att göra 0-1 på hörna efter tre minuter. Lagkaptenen hade annars bra koll på händelserna kring honom, eldade på både domare, motspelare och medspelare samt vågade kliva upp med boll några gånger.

Filip Helander

Bologna-backen gör sällan något större väsen av sig men gör jobbet. Han och Hult hade dock en del problem på ytan mellan dem och det såg darrigt ut i perioder. Men han blockade skott i ett bra läge för Rumänien.

Alexander Fransson

UT 87. Har haft lite brist på speltid på slutet och det syntes. Även om han glimtade till hade han och Hiljemark svårt att få rytm i spelet och kontroll på bollen. Naturligtvis ingen hjälp av planen. Fick ett bra skottläge i första men sköt långt över.

Niklas Hult

En hel del problem på sin kant och blev uppsnurrad av målskytten Rotariu innan 1-0 satt. Var nära att dra på sig en straff. Offensivt blek. Redan innan en bra bit från VM och nu kom han än längre bort.

John Guidetti

UT 87. Inget tacksamt underlag för anfallarna i jobbet med att suga in bollar, men Guidetti förlorade de allra flesta duellerna och det såg trögt och nästan uppgivet ut från hans sida. Brände ett jätteläge i den andra halvleken.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Ola Toivonen (IN 70), Viktor Claesson (IN 83), Marcus Berg (IN 87), Sebastian Larsson (IN 87).