SPELARBETYG: Lindelöf bäst i Sveriges tunga förlust

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Victor Nilsson Lindelöf

Mittbacken var rejäl i dueller och tog initiativ offensivt. Försökte leda genom aktioner. Förgäves.

Robin Olsen

Målvakten kan knappast lastas för målen.

Linus Wahlqvist Egnell

UT 75. Högerbacken hann inte hem vid 2-0-målet och sattes på större prov nu än mot Estland. Inledde bra som övriga laget.

Ken Sema

Var en frisk fläkt offensivt och slog exempelvis ett bra inlägg till Gyökeres i första halvlek. Men vänsterbacken hade det tuffare defensivt än mot Estland. Svag tvåa.

Albin Ekdal

UT 64. Fick ta ett stort defensivt ansvar. Kämpade, slet och vann dueller på mittfältet. Också en del bra aktioner med boll, som direktpassningen så att Linus Wahlqvist fick bra läge i Österrikes straffområde. Såg ut att ha ont och mattades i andra halvlek. Klev av efter 64 minuter.

Dejan Kulusevski

Oerhört bra i första halvlek och hade då ett stort övertag på Österrikes vänsterback. Slog flera farliga inlägg, till bland annat Isak och Lindelöf, som det blev farligt på. Men när Sverige inte fick in bollen så började Kulusevski överarbeta och dribbla i farliga lägen - och det straffade sig. Tappade boll när han försökt dribbla centralt så att Österrike kontrade in 0-2, och samma sak kort efteråt så att bortalaget kom fyra mot två.

Jens Cajuste

UT 75. Startade matchen jättebra och vann dueller och tog ett defensivt ansvar. Men gick ner i kvalitet i andra halvlek. Blev bland annat helt överspelad innan Österrike fick straff och gjorde 3-0.

Viktor Gyökeres

Bra insats i första halvlek och kämpade och slet i både försvar och anfall. Var fysisk och gav laget en uppspelspunkt och även ett djupledsspel. Fick inte till det med nicken efter Semas fina inlägg.

Jesper Karlsson

IN 64. Försökte bidra med kreativitet men yttern fick inte till någon slutprodukt.

Samuel Gustafson

IN 64. Mittfältaren fick ett bra skottläge som han brände. Bra med boll.

Alexander Isak

UT 83. Saknade det sista avgörande. Var nära ett par gånger men fick inte till det i de avgörande momenten. Hade ett bra nickläge i första halvlek, men fick inte till det då heller.

Isak Hien

Kladdig med boll, kom inte åt Gregoritsch vid 1-0, svag rensning vid 2-0 och orsakade straffen till 3-0. En tung kväll för mittbacken.

Emil Forsberg

UT 64. Landslaget har genom åren varit vana vid att Forsberg har varit avgörande och gjort poäng. Men nu går det tyngre. Fick inte till det mot Estland och inte heller mot Österrike. Hade ett bra inlägg i början av matchen så att Isak blev fri och nickade, men efter det klarade han inte av att skapa chanser. Lojt försvarsspel innan 0-1-målet.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Emil Holm (IN 75), Viktor Claesson (IN 75), Robin Quaison (IN 83).