SPELARBETYG: Lindelöf briljant i Sveriges seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Victor Nilsson Lindelöf

Fullständigt briljant i den första halvleken. Stark i defensiven och klev med pondus fram med bollen vid mängder av tillfällen. Skapade övertag i offensiven, imponerade i passningsspelet och dunkade själv in 1-0 efter en hörna. Bäst i Sverige och nära en femma i betyg.

Andreas Granqvist

Återigen stabil defensivt. Även delaktig i det offensiva spelet. Var nära att nicka in 1-0 på hörna i första halvlek. Plockade ner Rysslands store stjärna Dzjuba tillsammans med Nilsson Lindelöf.

Robin Olsen

Keepern var beredd de gånger Ryssland hotade. Stod för några bra räddningar. Trygg i målet.

Ludwig Augustinsson

Vänsterbacken klev offensivt och var farlig med sina inspel, som kunde resulterat i flera mål. Slog hörnan som ledde fram till 1-0. Okej defensivt.

Sebastian Larsson

Högerytter men fick spela mycket centralt i planen eftersom Sverige ofta lyfte fram Lustig. Bra fasta situationer och få misstag överlag. Stark arbetsinsats.

Jakob Johansson

Sverige dominerade den första halvleken och den matchbilden kanske inte tar fram Johanssons starkaste egenskaper. Men återigen smart och han spelar ständigt med ett viktigt lugn. Nyttig i andra halvlek när Ryssland gick för kvittering.

Kristoffer Olsson

UT 89. Tog för sig i tävlingsdebuten. Pigg och aktiv. Bra med boll och spelade tryggt, även om han hade något farligt bolltapp. Imponerande match.

Martin Olsson

UT 71. Stod för energi och tog många löpningar. Avblåst för offside två gånger när han var på väg att bli helt fri. Slet och vann dueller.

Marcus Berg

Fick äntligen ett slut på sin måltorka. Tryckte enkelt in 2-0 på en retur. Högg på det som gick och hotade med några andra avslut som hade kunnat gå in. På rätt plats.

Viktor Claesson

UT 79. Såg pigg ut inledningsvis och fick ut mer med boll i den här matchen jämfört med mot Turkiet. Stod för ett fint förarbete till 2-0-målet.

Mikael Lustig

Högerbacken var involverad i mycket offensivt, men alla hans inlägg gick inte hem. Hade inga problem defensivt.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Isaac Kiese Thelin (IN 71), Gustav Svensson (IN 79), John Guidetti (IN 89).