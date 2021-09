SPELARBETYG: Trio bäst i Sveriges tunga förlust

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd





-

-

Emil Forsberg

Ville framåt och låg bakom det mesta i offensiven. Var den som sköt innan returen som Quaison reducerade på. Hade en bra boll till Isak som fick bra läge i straffområdet. Fina hörnor till Lindelöf och Isak som båda fick öppna lägen.

Robin Olsen

Målvakten kunde inte göra mycket åt Greklands två mål, och stod för en jätteräddning i den första halvleken när Pavlidis blev helt ren i straffområdet. Även på tilläggstid i andra halvlek. Fin insats återigen av Olsen.

Robin Quaison

IN 66. Satte påpassligt Sveriges reducering på retur efter skott från Forsberg. Vaket agerat då forwarden var tydligt först fram till bollen.

Alexander Isak

Det var nära att bränna till rejält några gånger, men det ville sig inte i de avgörande lägena. Hade en bra chans efter hörna och var också på väg igenom två gånger efter passningar från Forsberg och Svanberg. Bra förarbete innan Claessons stolpträff.

Dejan Kulusevski

UT 88. Fick inte alls ut lika mycket som mot Spanien. Hade svårt att komma loss. Lyckades bli mer involverad i andra halvlek, men stannades upp när han skulle göra avgörande saker.

Mattias Svanberg

UT 66. Fick chansen i Ekdals frånvaro. Spelade med små marginaler och blandade och gav. Hade ett skott i stolpen. Några bra passningar framåt till Forsberg och Isak, men slarvade och slog bort en del också. Hann inte fram vid 0-1-målet. Svag tvåa.

Viktor Claesson

UT 77. Nära att bli målskytt efter Isaks fina förarbete, men träffade stolpen. Hade annars en tuff match och Grekland kom ofta fram på den kanten.

Kristoffer Olsson

Inte lika bra som mot Spanien. Fick inte till passningsspelet och slog bort en del. Hann inte fram vid 0-1-målet.

Filip Helander

UT 88. Ingen klockren insats av mittbacken. Gav exempelvis bort ett farligt omställningsläge till Grekland i 70:e minuten genom en slarvig pass, och tvingades därför dra på sig ett gult kort. Dessutom upphävde han offsiden vid Greklands 2-0-mål.

Victor Nilsson Lindelöf

Blandade och gav. Viktig nickräddning nära mållinjen på en tidig grekisk hörna och flera bra brytningar som gav offensiva omställningslägen. Men också en miss i 28:e minuten som gjorde Pavlidis ren i straffområdet.

Ludwig Augustinsson

Upphävde offsiden, tillsammans med Helander, när Grekland satte sitt 2-0-mål. I övrigt var vänsterbacken okej, men bidrog inte så mycket framåt.

Mattias Johansson



Det blev en svettig kväll för högerbacken, som hade en tuff uppgift att ta hand om bland annat Tsimikas. Vid flera tillfällen hängde han inte med, bland annat vid Greklands 2-0-mål. Offensivt? Ett bra inlägg till Forsberg i andra halvlek, men annars hände inte mycket.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Emil Krafth (IN 77), Jesper Karlsson (IN 77), Marcus Danielson (IN 88), Isaac Kiese Thelin (IN 88)