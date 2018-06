Svenska passningen till Mexiko: "Hade nog börjat ta fram cerveza och tequila"

Mexiko besegrade Tyskland med 1-0 och Sydkorea med 2-1, men trots två segrar är det inte säkert att det blir slutspel. Laget var klart för åttondelsfinal, men när Toni Kroos i den 95:e minuten satte 2-1 mot Sverige ändrades förutsättningarna rejält.

Nu tror Sverige att Kroos mål har påverkat Mexiko.

- Tufft såklart. Mexikanarna hade nog cervezan framme och kanske lite tequila också. Det är klart att det är tufft att ställa om för Mexiko, helt plötsligt har man allt att förlora. De var klara för åttondelsfinal och skulle möta brassarna, serberna eller schweizarna, det är klart att det är jobbigt, säger Ola Toivonen.

Andreas Granqvist tror också att Toni Kroos mål blev mentalt jobbigt för Mexiko:

- Jag tror att Mexiko var ganska besvikna när Tyskland gjorde mål i 95:e minuten. Det var förmodligen mentalt jobbigt. Mexiko var ju klara för slutspel till 95:e minuten och sedan kom det målet. Man känner sig nog rätt besvikna att man inte är vidare efter två segrar, och att det kan räcka med att vi vinner och så är Mexiko ute. Det är nog lite jobbigt, säger Granqvist.

- Så det kommer att bli ett krig nu. Men det är klart att Mexiko har fördel som kan spela på kryss. Samtidigt är det inte så enkelt att spela på resultat. Vi kommer att göra allt vi kan för att få ett bra resultat och gå vidare.

Tom Prahl har scoutat Mexiko och berättar att det är ett lag som oftast har haft medgång. Han tror också att det kan ha blivit jobbigt när man först släppte in ett sent mål mot Sydkorea och sedan såg Tyskland avgöra sent.

- Det är ett mentalt spel som är väldigt intressant. Klart att det är speciellt att ha sex poäng men ändå kan åka ut, säger Prahl.

Mexiko har ju haft medgång i turneringen men har du sett hur spelarna reagerar om man släpper in ett mål och hamnar i underläge?

- Kanske lite i träningsmatchen mot Danmark. Det var en jämn match länge. När Danmark fick 1-0 så tappade de mexikanska spelarna lite i konceptet och släppte sedan in ett väldigt enkelt mål som var 2-0. Ett inkast som det blev mål på. Annars har inte Mexiko legat under i så många matcher.