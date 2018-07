Sverige tror på fördel efter Englands förlängning - får längre återhämtning: "Har säkert betydelse"

Sverige besegrade Schweiz under ordinarie matchtid med 1-0. För att England skulle nå kvartsfinalen krävdes 120 minuter fotboll, varav 30 minuter förlängning, och sedan straffar mot Colombia. Om man ska tro studier från Football Reaserach Group (FSR) ger detta Sverige en fördel inför lördagens möte - något Andreas Granqvist tror stämmer.

- Ja, men så blir det ju (att Sverige har fördel). England spelade ju i 30 minuter extra plus straffar och fick mindre tid till vila. Det ska vi försöka utnyttja nu. Vi ska spela vårt spel och ju längre matchen går och om det står 0-0 så är det fördel oss, säger han till Fotbollskanalen.

FSR har genomfört löpande studier i 17 års tid och samlat data från 55 klubbar i 18 länder, däribland lag som Juventus, Real Madrid, Barcelona och Manchester United. Vad som undersökts är spelarnas belastning spelarnas välmående. Det visar sig att det krävs minst tre dagars återhämtning från 90 minuter fotboll för att minska risken att förlora den efterföljande matchen.

Sverige spelade sin åttondelsfinal i tisdags mellan klockan 16-18. Innan den hade man sex dagars vila från den sista gruppspelsmatchen. England spelade från 20-23, med fem dagars vila i kroppen. När lagen möts på lördag klockan 16 har Sverige spelat 30 minuter mindre fotboll, och dessutom fått mer återhämtning.

- Båda har egentligen lite kort vila. Skaderisken är förhöjd i upp till fem dagar efter en match. Det är baserat på studier från 130 000 matcher över 17 år, som visar att det är 20 procent högre skaderisk om man har mindre än 6 dagars vila. Det gäller förvisso båda lagen, säger Jacob Gudiol, fysioterapeut med en masterexamen i sports science, till Fotbollskanalen.

- Men det är klart att det kommer att påverka Englands match. Som spelare vill du anpassa din ansträngning för att orka spela i 90 minuter. Om du springer ett maraton vill du avsluta det i samma hasighet som du började i. Att då, på grund av ett mål i sista minuten, behöva få ut 30 minuter till sliter såklart på musklerna. Det i sin tur både ökar skaderisken och gör återhämtningen från matchen längre.

Andreas Granqvist:

- Ja men England spelade sin åttondelsfinal senare än oss och hade en extratid på 30 minuter plus straffar. Så England är nog tröttare än vad vi är, säger han.

Vad betyder det att England släppte in ett mål så sent, fick spela 30 minuter till plus straffar - och att ni spelade tidigare?

- Det har säkert sin betydelse. Klart att det är en lite fördel och så länge det står 0-0 och vi är med så blir de engelska spelarna förhoppningsvis tröttare ju längre matchen går.

Sverige ändrar på upplägget inför kvartsfinalen mot England på lördag. Man skippar träningen två dagar före match som brukar vara helt stängd och taktisk.



- I morgon låter vi alla köra pool för att bara köra rörlighet och så kör vi träning dagen före match och sedan är det matchen, säger assisterande förbundskapten Peter Wettergren.



- Nu handlar det mest om att hålla i gång, den träning man gjort har man gjort och det går inte att påverka.

Om man ser till skillnad i återhämtning mellan lagen - vad betyder det?

- Tror inte det spelar så stor roll, i dag är alla lag bra på det här med återhämtning, mat, dryck och vad man ska göra. Tre dagar brukar innebära att du får tillbaka fräschheten i muskulaturen.