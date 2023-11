Sveriges praktfiasko - föll mot Azerbajdzjan

Svenska landslaget, som redan är borta från EM-slutspelet i Tyskland 2024, ställdes under torsdagskvällen mot Azerbajdzjan, som är på 120:e-plats på Fifas världsranking, på bortaplan i EM-kvalet. Det var förbundskaptenen Janne Anderssons näst sista landskamp.

Andersson hoppades på seger i sin sista bortamatch med Blågult, men det blev inte en rolig inledning för det svenska landslaget på Tofiq Bähramov-stadion.

Blågult hamnade redan i den tredje minuten i underläge, då kaptenen Victor Nilsson Lindelöf tappade bollen utanför eget straffområde, innan Emin Makhmudov höll sig framme och satte kulan i nät till hemmaledning. Och det skulle bli värre.

Annons

Bara tre minuter senare utökade Renat Dadasov till 2-0 efter ett inspel i straffområdet. Flera Blågult-spelare ropade på offside, men målet stod fast efter VAR-granskning.

Sverige försökte samtidigt offensivt och var i den 28:e minuten nära ett reduceringsmål efter en hörna. Det var flipperspel framför mål, men utan svenskt firande. Sverige skapade inte så mycket mer och gick sedermera till pausvila i tvåmålsunderläge i Baku.

I början av andra halvlek sprang sig Viktor Gyökeres fram till ett bra läge, och var nära att komma fri framför mål, men blev fälld av Bahlul Mustafazade precis utanför straffområdet. Sverige fick därmed frispark, medan Mustafazade fick rött kort och tvingades kliva av.

Emil Forsberg var nära att utnyttja frisparken, men hemmakeepern Shakhrudin Magomedalijev styrde bollen i ribban. Sverige hade sedan en hel del boll, men utan att komma till riktigt farliga målchanser.

Annons

I stället utökade Azerbajdzjan i den 89:e minuten genom Emin Makhmudov som blev tvåmålsskytt med ett avslut från en position någon meter in på offensiv planhalva. Robin Olsen var en bit ute i eget straffområde, och lyckades helt enkelt inte rädda avslutet.

Sverige föll till slut med 3-0, och ställs härnäst mot Estland hemma på söndag på Friends Arena i EM-kvalet. Det är Janne Anderssons sista landskamp med landslaget.

- Vi låg under med 2-0 efter sex minuter och satte oss själva i skiten. Sedan kom vi inte upp i nivå, och satte inte dem under press. Vi gjorde det enkelt för dem. Det var inte tillräckligt bra, säger Emil Forsberg och fortsätter:

- Det är en stor besvikelse. Vi var inte tillräckligt bra. Det var alldeles för dåligt. Det var inte det här vi ville göra. Det ska inte få se ut så här.

Annons

Vad sa ni i halvtid?

- Vi sa i halvtid att vi skulle ut och köra, tro på det och vända matchen, men vi satte inte tillräckligt med press. Hela paketet var för dåligt i dag.

Var det här den sämsta landskampen du har varit med om?

- Ja, det måste vara en av de sämsta. Vi satte inte tillräckligt tryck och var alldeles för enkla i vårt spel. Det var bara för dåligt. Absolut.

Samtidigt var svenska supportrar på plats och följde förlusten i Baku.

- Det är klart att det inte är kul. Det tycker ingen, inte de som är hemma i Sverige heller. Det är tråkigt för dem. Vi hade velat göra det ännu bättre och de förtjänar mer.

Viktor Gyökeres är också besviken efteråt.

- Det är en katstrof. Det ska inte få hända. De gjorde två mål efter sex minuter, och det var en ordentlig uppförsbacke efter det. Vi spelade inte tillräckligt bra utifrån situationen i matchen och skapade inte tillräckligt många lägen. Det var inte bra alls, säger han.

Annons

Victor Nilsson Lindelöf om förlusten:

- Det finns egentligen ingenting att säga. Det är under all kritik. Hur vi förlorar den här matchen och sättet vi startar på. Det är ett individuellt misstag av mig i början. Jag tänker att jag har kontroll på situationen och han kommer in och vinner bollen och vi släpper in ett mål, det är inte okej och det sätter inte laget i en bra situation att släppa in ett så tidigt mål. Sedan får de andra snabbt där inpå och det är klart att det blir svårt att komma tillbaka.

Robin Olsen är rejält irriterad.

- Det är pinsamt, riktigt jävla pinsamt, säger han och fortsätter:

- Jag var arg (i oklädningsrummet), men det som hände får stanna där inne. Jag sa någonting, men det håller vi där inne.

Olsen tycker även att det är tråkigt att det blev en så pass tung förlust i Janne Anderssons näst sista landskamp.

Annons

- Vi ska skämmas. Jag skäms. Samtidigt gör det jävligt ont att stå här med ett så här dåligt resultat. Vi har visserligen en match kvar, men att ge Janne ett bra avslut med två vinster, som jag pratade om i mixade, och att det ser ut så här... Nej..., säger han och fortsätter:

- Vi förtjänar all kritik vi får. Jag kommer inte läsa, men jag förväntar mig rejäl kritik, vilket vi förtjänar. Det är inte en enda spelare som är godkänd.

Olsen lider med alla supportrar på plats.

- Man skäms. Jag gick bort och kastade tröjan som en ursäkt. Vad mer kan man göra? Att de tagit resan hit för att se den här skiten. Jag vet inte. Det var det minsta jag kunde göra. Jag gav bort tröjan.

Startelvor:

Azerbajdzjan: Magomedalijev - Mammadov, Mustafazade, Krivotsjuk, Jafargulijev - Sjejdaev (Eddy, 75), Isaev (Alijev, 75), Dinijev (Jamalov, 81), Bajramov (Emreli, 81) - Makhmudov - Dadasov (Haghverdi, 65).

Annons

Sverige: Olsen - Wahlqvist Egnell (Krafth, 60), Nilsson Lindelöf, Helander, Sema - Svanberg, Cajuste (Quaison, 75), Gustafson (Claesson, 60), Forsberg - Kulusevski, Gyökeres.