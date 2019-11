Tankovic har hopp om fortsättning i Blågult: "Varit mig själv - och nu tog jag chansen"

SOLNA. Muamer Tankovic gjorde tävlingsdebut för Sverige under måndagen. Om han tog chansen inför kommande EM? - Jag tycker att jag tog den, säger Bajen-stjärnan till Fotbollskanalen.

Muamer Tankovic har varit med i landslaget under de tre senaste EM-kvalsamlingarna. Men det var först under måndagen, i 3-0-segern mot Färöarna, som Hammarby-stjärnan fick speltid under Janne Anderssons ledning. Allsvenskans poängkung spelade hela matchen.

- Jag är nöjd med min insats. Den kändes stabil. Det var ju första matchen, så jag var lite nervös så klart. Jag ville göra bra ifrån mig. Det var många spelare som jag inte spelat med förut. Man kände det i första halvlek, alla ville göra någonting men det kanske inte gick. Men i slutändan gjorde vi en bra match och vann med 3-0, säger Tankovic.

- Jag ville bara få ut mitt spel. Jag gillar att utmana, jag gillar att skapa chanser och att sätta andra spelare i bra lägen. Jag tycker själv att jag är en lagspelare. Och jag kom till lägen, skapade lägen, jobbade hårt defensivt och vann en del bollar. Sen gjorde jag ju några misstag, men det är sådant som händer under en match.



Vad tror du om dina chanser att vara med i landslaget igen framöver?

- Det är upp till Janne. Jag tycker att jag gjort en bra samling nu och att jag gjort bra samlingar sen jag blev uttagen igen. Jag har varit positiv, varit mig själv. Sen nu när jag fick chansen tycker jag att jag tog den.

Sverige är klart för EM till sommaren. Innan dess väntar januariturnén (som Tankovic är aktuell för om han inte lämnar Bajen i vinter) och en samling med två träningsmatcher i mars.