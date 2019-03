TV: Berg om sitt svaga målfacit: "Haft chanser - inte lyckats sätta dit den"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Marcus Berg har under sina säsonger i Al-Ain i Förenade Arabemiraten sprutat in mål. Men efter nyår har det varit stiltje i målskörden. Under fem spelade matcher efter årsskiftet har inte landslagsforwarden hittat nätet en enda gång. Men det är ingenting som oroar honom.

- Formen är uppgående. Vi har spelat fem-sex matcher efter nyår, så vi har inte spelat så många matcher, säger han till TV4 och fortsätter.

- Efter nyår har det inte varit några mål. Det har varit en del tuffa matcher, men jag tycker formen känns uppåtgående och jag kommit till en del chanser, men jag har inte riktigt satt den. Men det känns ändå bra.

Se hela intervjun med Marcus Berg i spelaren ovan.