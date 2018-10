TV: Durmaz tror på speltid mot Slovakien: "Om inget händer så..."

Toulouse-mittfältaren Jimmy Durmaz satt senast på bänken i 90 minuter i mötet med Ryssland i Kaliningrad i Nations League. På tisdag kommer Janne Andersson att lufta truppen i träningsmötet mot Slovakien - och då tror Durmaz på speltid.

- Om kroppen håller sig pigg och fräsch och om inget händer, så absolut, säger han till TV4.

Mittfältaren vill framför allt bidra till landslagets offensiva spel.

- Jag vill väl att vi sätter spelet som vi vill spela, framför allt offensivt. Det gäller att vi får igång offensiven på tisdag, säger han.

- Det är det där lilla sista, men man ser att det blir bättre och bättre på träningar. Folk kommer in i bättre form, man orkar mer och mer, så det blir automatiskt bättre. Vi måste fortsätta träna på och spela offensivt, samtidigt som vi inte ska släppa det vi är bra på defensivt, fortsätter han.

Vidare är han glad över att Blågult, i samband med mötet med Slovakien, kommer att hedra tidigare Malmö FF-spelaren Labinot Harbuzi som nyligen avled.

- Det blir väl det vanliga med sorgeband och någonting innan matchen. Vi vet inte exakt vad, men vi kommer att få information om det för att veta vad som händer. För mig är det väldigt viktigt att vi gör det för att hylla Labinot som person och inget annat, säger Durmaz.

- Det var en fantastisk människa, en helt underbar människa. Det var alltid en som hjälpte till, oavsett om du kände honom eller inte. Han var även den bäste som jag sett spela fotboll och den bäste jag spelat med, men det vill jag lägga åt sidan. Det är människan jag vill hylla, fortsätter han.

Matchen börjar klockan 20.45 på tisdag och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.