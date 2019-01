TV: Hamrén om känslan att möta Sverige: "Sjöng nationalsången tyst"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Efter EM 2016 lämnade han uppdraget som svensk förbundskapten.

Under fredagen fick Erik Hamrén lyssna till Sveriges nationalsång igen - som isländsk förbundskapten.

- Det kändes bra. Jag sjöng den tyst, säger Hamrén till C More.