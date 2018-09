TV: Jannes oro efter dubbla förlusterna: "Ihåliga på ett sätt som vi aldrig varit tidigare"

I torsdags förlorade Sverige mot Österrike med 2-0. I kväll inledde Blågult sitt Nations League-spel och åkte på en tung förlust direkt. Trots att man hade en tvåmålsledning kunde Turkiet vända och vinna efter två sena mål.

Efter matchen berättar förbundskapten Janne Andersson att han tycker att Sverige kunde ha dödat matchen tidigare. I slutet av matchen tappade också Blågult ork, något förbundskaptenen också kunde se mot Österrike.

- Jag hade lite samma känsla i Österrike. Där var de mycket piggare från minut ett och det tycker jag att Turkiet var i kväll också. Vi har inte kraften idag och jag är enormt besviken att vi åker dit så sent i matchen, säger Andersson till C More.

- Vi är ju trötta och med takt i med det kommer de tekniska misstagen. Vi borde ha avgjort tidigare, men nu blir det inte så. Det är tungt.

Sverige tog sig till kvartsfinal i VM i somras men Andersson menar att de senaste två förlusterna inte beror på någon baksmälla från mästerskapet.

- Baksmällan är inte att spelarna inte vill eller att de är mätta eller nöjda. Våra spelare var lediga ett tag och kanske inte har den där försäsongen i sig som både Turkiet och Österrike har. Det är möjligtvis att vi inte är i fysiskt samma form som de är. Det är det enda som jag kan hitta spontant.

- Jag ska inte stå och skylla på det och i vårt försvarsspel, där vi brukar vara snabba på att flytta över, där är vi ihåliga idag på ett sätt som vi aldrig varit tidigare.

I nästa omgång i Nations League möter Sverige Ryssland på bortaplan och det lär inte bli någon lätt uppgift. Ryssland vann borta mot Turkiet i förra veckan och i kväll slog laget dessutom tillbaka Tjeckien med hela 5-1