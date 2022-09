TV: Karlström redo att stadga upp mittfältet: "Vi måste steppa upp"

Flera orsaker till kollapsen i Belgrad har pekats ut. En är att spelarna inte spelar tillräckligt i sina klubblag. En annan är att svensk talangutveckling är för dålig. En tredje är att duellspelet brast.

När det kommer till det tredje fanns en fysisk mittfältare på bänken, nämligen Jesper Karlström. Han hoppade in först i den 74:e minuten.

- Det är lite speciellt (att hoppa in) när det står 4-1. De försökte väl bara bevaka resultatet och vi visste att det skulle bli ganska tufft att ta oss tillbaka. Jag försökte bara komma in med energi och göra det jag är bra på. Det gick väl ganska fort till slutsignal, säger Lech Poznan-spelaren till Fotbollskanalen.

Flera spelare har pekat på att duellspelet var bristande. Hade inte du kunnat bidra med det om du hade startat?

- Det ingår i fotboll att spela duellspel. Men det tror jag att de flesta i laget kan och i går (lördag) var en sämre dag. Exakt vad det beror på… om man kommer lite sent i pressen är det lätt att det blir som domino, nästa spelare kommer också in sent. Det blir lite osäkerhet. Vi måste steppa upp på tisdag, det är helt klart.

Med tanke på hur det såg ut mot Serbien, tror du att du har förbättrat dina chanser till att starta mot Slovenien på tisdag?

- Det vet jag inte. Jag försöker bara att vara redo oavsett vad. Om det är inhopp eller från start så gäller det att göra jobbet och vara redo. Om man börjar på bänken kan det bli någon skada och man måste hela tiden vara redo. Jag försöker alltid utgå från att jag ska spela och gör mina förberedelser rätt.

Hoppas du få starta?

- Ja, självklart, säger han med ett leende.