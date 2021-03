TV: Lagkapten Berg matchhjälte för nykomponerat Sverige – anfallaren hyllades: ”Övertygade”

Två VM-kvalmatcher, två segrar. Zlatan Ibrahimovic återkomst i landslaget inleddes på bästa sätt. I träningsmatchen mot Estland startade anfallaren på bänken. Istället fick en helt ny startelva, jämfört med Kosovo-matchen, chansen.

Det dröjde bara tre minuter innan Sverige tog ledningen. Robin Quaison fick en boll i djupled, tog med sig den och avslutade - rakt på målvakten. Däremot gick returen ut till Marcus Berg som kunde rulla in 1-0.

Och det var inget snack om att Sverige var flera klasser bättre än motståndet, som varit sjukdomsdrabbat inför matchen. Svenskarna ägde bollen samtidigt som Estland hade det tufft att etablera något eget spel. Men även om Sverige dominerade spelet uteblev de riktigt heta chanserna.

I den 42:a minuten fick Marcus Berg ett jätteläge att bli tvåmålsskytt. Men anfallaren lyckades, på ett fint inspel i boxen från Jesper Karlsson, komma fel till bollen och avsluta över. Möjligtvis ställdes han lite av Robin Quaisons nickskarv.

I C Mores pausstudio hyllades Robin Quaison, vars plats i landslaget ifrågasatts, av experten Hasse Backe.

- Han har gjort 45 övertygande minuter, och det behövde han, säger Backe.

Andra halvlek skiljde sig inte spsciellt mycket från den första. Sverige körde på och skapade en rad halvheta chanser, men utdelningen uteblev.

En dryg timme in i matchen byttes Marcus Berg, som lovordats av C More-kommentatorerna Lasse Granqvist och Kim Källström matchen igenom, ut. In kom Dejan Kulusevski. Och direkt var han nära att utöka Sveriges ledning, men skottet gick en bit utanför.

Farligare än så blev det inte. Inga fler mål föll och matchen slutade 1-0.

Efter matchen sa Quaison följande om insatsen:

- Jag tycker vi kontrollerar matchen. Det är svårt att spela en sån här match med många nya spelare där det är svårt att hitta ett samarbete, men jag tycker vi gör det bra, säger han till C More.



Han utvecklar sina tankar kring segermålet som han låg bakom.

- Jag fick bollen, av Ken (Sema) tror jag, tog mig förbi min spelare och sköt. Sen kom Mackan på returen, säger han och kommenterar sin egen insats:

- Det var helt okej, längesen jag spela så mycket eftersom jag varit skadad, så det var kul att få minuter.

Förbundskapten Janne Andersson var inte helt nöjd med insatsen.

- Det blev lite för mycket Hawaii ett tag. Det böljade för mycket. Vi skulle kontrollerat matchen lite bättre tycker jag, säger Andersson till C More och hyllar sin lagkapten.

- Marcus Berg är jättebra, men det hade jag förväntat mig. Jag tycker att Dejan kommer in och gör ett bra inhopp. Sen jag tycker egentligen att allihopa gör det okej. Mittbackarna stabila. De har två forwards som springer och fajtas hela tiden, sedan är Svanberg och Cajuste bra.

Fick du någon klarhet som du kan ta med dig till EM?

- Ja, det kan jag säga, men exakt vad… I alla matcher får man svar mer eller mindre. Det tycker jag. Men jag kan inte säga att det finns några jätteutropstecken utifrån det här. Det var ingen som gjorde den kanonmatchen, även om detta bara är en del jag värderar.

Startelvor:

Sverige: Karl-Johan Johnsson - Emil Krafth, Carl Starfelt, Joakim Nilsson, Pierre Bengtsson - Jesper Karlsson, Jens Cajuste, Mattias Svanberg, Ken Sema - Marcus Berg, Robin Quaison.

Estland: Igonen - Kuusk, Pürg, Patkotsl, Lilander - Purl, Vassiljev, Poom, Vastsuk - Anier, Kirss

