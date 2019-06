TV: Lundh om hettan i kvartsfinalen: ”Blir som i Dallas 1994”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Sverige ställs mot Tyskland i kvartsfinalen i Rennes, där höga temperaturer väntar. Värmen är något som lyfts inför matchen och så även av Olof Lundh och Frida Nordstrand under lördagsmorgonen i Nyhetsmorgon.

- Det finns fläktar på arenan och gör det man kan. Det kommer troligen bli cooling-breaks för spelarena, men det är klart att det kommer påverka matchbilden, säger Frida Nordstrand.

- Man kan misstänka att det blir ett något lägre tempo och sen att blir spelare som har kramp eftersom det blir så slitigt. Förbundskaptenerna får tänka på hur man värderar vilka som spelar med tanke på att det kan bli förlängning och straffar, säger Lundh.

Lundh jämför det med VM i USA 1994 när Sverige mötte Saudi-Arabien i Dallas i åttondelsfinalen. Då var det temperaturer på uppemot 40 grader.

- Då får man inte känna efter hur varmt det är, som Stefan Schwartz sa, säger Lundh.

Se Olof Lundh och Frida Nordstrand från Nyhetsmorgon i spelaren högst upp.

Sverige ställs senare under lördagen mot Tyskland i VM-kvartsfinal. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen börjar 17.00.