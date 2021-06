TV: Mållöst i Segers jubileumsmatch - Australien skrämde Sverige i OS-genrepet

Under en trevande matchinledning dröjde det 15 minuter innan Sverige skapade en farlig målchans. Madelen Janogy vände upp och sköt från tio meter, men Australiens högerytter Hayley Raso hann blockera skottet. Tre minuter senare fintade Hammarbys Janogy sig förbi på vänsterkanten och hittade Kosovare Asllani, vars avslut blev helt felriktat. I den 20:e minuten hade Sverige sitt första avslut på mål, när Julia Roddars distansskott tvingade Teagan Micah att tippa bollen över ribban.

Australiens första skott på mål kom efter en halvtimme. Chelseas Sam Kerr kom loss på högerkanten och hittade Kyah Simon i straffområde, som sköt rakt på Jennifer Falk i det blågula målet. Halvlekens bästa läge fick Johanna Rytting Kaneryd – efter en galen passning på Australiens planhalva – men Häcken-spelaren avslutade utanför. Rytting Kaneryd hann med ett skott i den 45:e minuten också – som gick rakt på Micah.

ANNONS

Andra halvleks första skott hade gästernas Kyah Simon, som avslutade högt över från ett svårt läge. 20 minuter in i halvleken spelade Filippa Angeldahl fram Asllani till ett hyfsat läge; den offensiva mittfältaren avslutade dock i burgaveln. I den 68:e minuten skrämde Kerr Blågult när hon vek in från vänsterkanten och avslutade i ribbans insida och ut.

Det svenska landslaget skulle också få fram en träff i virket, när Asllanis högerhörna tippades i ribban av Micah några minuter innan slutet. Det skulle dock inte bli några mål i detta OS-genrep. Nästa gång lagen möts är i OS-gruppspelets andra match den 24 juli. Dessförinnan väntar USA i OS-premiären för Sverige i Tokyo. Matchen kommer bli ihågkommen som Caroline Segers 215:e landskamp, nytt rekord i Sverige och Europa.

- Lite svajig match. Man vill inte avslöja för mycket inför OS, samtidigt som man vill få lite svar av vårat sätt att spela. Jag tycker att det är sista passen som vi kan göra det bättre. Vi kommer in i sista tredje delen x antal gånger och borde kunna bli lite farligare på de situationerna, säger Kosovare Asllani till C More efter matchen.

ANNONS

Startelvor

Sverige: Falk - Ilestedt, Berglund (utbytt 46'), Eriksson (30'), Roddar - Angeldal, Asllani, Seger (K) (63') - Rytting Kanneryd (86'), Blomqvist (63'), Janogy (63').

Byten: Kullberg (30'), Björn (46'), Rolfö, Curmark, Blackstenius (63'), Jakobsson (86')

Australien: Micah - Raso, Polkinghorne, Carpenter, Catley (utbytt 64'), Van Egmond, Yallop (46'), Simon (64'), Cooney, Cross, Gielnik (88'), Kerr (K) (74')

Byten: Kennedy (46'), Fowler Nevin (64'), Brock (74'), Luik (88')

Gula kort: Raso (60')