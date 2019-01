TV: Sverige tappade segern på stopptid - oavgjort mot Hamréns Island

Efter 1-0-förlust mot Finland väntade Erik Hamréns Island i Sveriges andra och sista match på vinterturnén. Då skulle det bli oavgjort efter en svängig match.

Den tidigare svenske förbundskaptenen Erik Hamrén tog ut sju allsvenska bekantingar i den isländska startelvan - Birkir Mar Saevarsson, Eidur Aron Sigurbjörnsson, Gudmundur Thorarinsson, Arnor Smarason, Andri Runar Bjarnason och Ottar Magnus Karlsson.

Det skulle inte dröja länge förrän en av de allsvenska bekantingarna presenterade sig. Mjällby-anfallaren Ottar Magnus Karlsson, förra året i TFF, avlossade ett stenhårt, lågt skott som curlade sig in bakom Oscar Linnér fram till 1-0 redan i den fjärde minuten.

Island skapade sedan flera lägen för att utöka. Efter 25 minuter fick man en dubbelchans, först genom ett vasst skott av Gudmundur Thorinsson och sedan en nick från 1-0-skytten Karlsson på den efterföljande hörnan. Anfallaren fick ett öppet mål men nickade utanför.

Den andra halvleken fick en pangstart för Sverige. Efter bara en dryg minut stötte Viktor Gyökeres in 1-1 från nära håll efter ett fint förarbete av Simon Thern. Det var Brighton-anfallarens första mål i landslaget.

Thern skulle sedan ge Sverige ledningen 20 minuter in i halvleken. Mittfältaren stod i offsideposition när Alexander Fransson petade fram bollen. Men då Jon Dadi Bödvarsson styrde fram bollen hölls flaggan nere och Thern kunde trycka in 2-1.

Trots en svensk dominans i den andra halvleken så skulle det bli oavgjort. Jon Dagur Thorsteinsson rann igenom och satte dit 2-2-målet.

- Det var kul att göra mål, men jävligt segt att vi släppte in målet i slutet. Det kunde ha varit ännu bättre med en seger i dag, säger Viktor Gyökeres till C More.

- Lite snöpligt att släppa in så där på slutet, men vi gör väl en helt okej match, säger Melker Hallberg.

Matchen var Sveriges sista träningsmatch under året, den 23 mars är det skarpt läge när Rumänien kommer till Friends Arena

Lagens startelvor:

Sverige: Linnér - A. Andersson, Papagiannopoulos, Dagerstål, J. Andersson - Levi, Thern, Hallberg, Tekie - Gyökeres, Tankovic.

Island: Schram - Sævarsson, Hermannsson, Sigurbjörnsson, Bödvarsson - Fridjonsson, Jonsson, Thorarinsson, Smarason - Bjarnason, Karlsson.

Matchen sänds i TV12, Sportkanalen och streamat på C More.