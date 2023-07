Efter skadan - Lundkvist får 155 000 kronor: "Känns bra"

Det blir inget världsmästerskap för en förkrossad Hanna Lundkvist som skadade sig i VM-genrepet mot Filippinerna. Trots det var hon med landslaget i drygt en vecka innan flyget gick hem till Sverige efter premiären mot Sydafrika.

Men som plåster på såren står det klart att Lundkvist kommer att få ersättning enligt det spelaravtal som publicerades i dagarna.

"Om en spelare som blivit uttagen i VM-truppen (enligt förteckning som insänts till Fifa senast den 10 juli 2023) blir skadad under perioden fr.o.m. den 10 juli 2023 fram till första gruppspelsmatchen med påföljd att hon inte kan medverka i VM-slutspelet och ersättningsspelare kallas in till truppen, erhåller spelaren 50 procent av den grundpremie som var och en av övriga spelare erhåller i premie för deltagandet i VM dvs. det som i Cirkuläret benämns som Group Stage under player prize money allocation. Ersättningsspelare erhåller full ersättning likt övriga spelare", står det under paragraf tre i avtalet.

Det innebär alltså att Lundkvist kommer att få en utbetalning på drygt 155 000 svenska kronor.

- Jag tror inte att spelarna tänker så mycket på det (ersättning) i den situation de är i. Men det är klart att det underlättar att få en ekonomisk ersättning när man spelar i ett slutspel. Det är klart att det i Hannas fall känns bra att hon får en del av den ersättningen. Hon var inskriven i truppen och kunde tyvärr inte spela och då känns det bra att hon får en ersättning från grundpremien, säger landslagschef Marika Domanski-Lyfors till Aftonbladet.

För Julia Zigiotti Olme är verkligheten dock annorlunda. Då mittfältaren aldrig varit inskriven i Sveriges VM-trupp kommer det heller inte att betalas ut några pengar.