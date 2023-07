SPELARBETYG: Kvartett sticker ut i Sverige

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd





-

Johanna Rytting Kaneryd

UT 74.

Sveriges bästa offensiva hot? Ettrig, snabb och gjorde livet tufft för den italienska backlinjen. Ligger bakom hörnan som leder till Sveriges islossning och serverar Blackstenius till 3-0. Bra insats av Rytting Kaneryd.

Nathalie Björn

Fattar nästintill alltid rätt beslut. Kombinerar, spelar snabbt, vågat och enkelt när det behövs och är lugn med bollen. Sveriges trygghet och absolut bästa spelare i matchen.

Amanda Ilestedt

Finns nog ingen som är lika stark på huvudet i det svenska landslaget. Extremt farlig under fasta situationer och ger dessutom Sverige ledningen, och sätter sedan dit ytterligare ett mål. Stabil bakåt liksom framåt, håller gott samarbete med mittbackskollegan.

Jonna Andersson

Det är ingen tvekan kring varför hon är Sveriges specialist vid fasta situationer. Har en enorm precision på sina hörnor, som leder till tre mål. Växer in i matchen och får till ett bra samarbete på kanten med Rolfö.

Fridolina Rolfö

UT 62.

Fick en betydligt större roll än i premiären. Stärkte upp defensiven och var stabil framåt. Hittade en bra djupledsboll till Blackstenius vid tillfälle och gjorde dessutom mål.

Kosovare Asllani

UT 62.

Hon, likt övriga spelare i Sverige, kom in i matchen mer och mer. Födelsedagsbarnet var inte lika beslutsam som man är van vid att se henne. Kändes bollkär emellanåt och bjöd på väggspel. Kan mycket mer.

Magdalena Eriksson

Spelar med pondus och räddar upp Sverige vid tillfällen där man går bort sig i första halvlek. Står rätt hela tiden. Styr backlinjen och känns trygg.

Filippa Angeldahl

Lovade att bjuda upp till dans mot Italien, och gjorde delvis det. Gick in i dueller och tog ingen skit. Hittade bra lösningar framåt och väggspelade fint med sina lagkamrater.

Elin Rubensson

UT 74.

Slarvade en del i inledningen men växte sedan i matchen. Hakade sedan på i offensiven och "dödade andrabollar". Stabil på mittfältet, hittar inte alltid rätt i sina passningar, men har haft en del bra framspel

Zecira Musovic

Såg skakig ut inledningsvis där hon stod för tveksamma ingripanden. Bland annat släpper hon svåra returer och var på väg att ställa till det vid ett tillfälle. Hade sedan inte jättemycket att göra.

Stina Blackstenius

UT 89.

Nej, det var inte riktigt hennes dag. Hamnar fel och är inte riktigt vän med bollen. Får sätta Sveriges tredje mål och det är säkerligen bra för självförtroendet, men bränner också två frilägen.

Madelen Janogy

IN 62.

Kom in med pigga ben och kändes på hugget. Hittade in ett fint framspel till Johanna Rytting Kaneryd. Stabil insats.

Olivia Schough

IN 62.

Svårt att sätta ett betyg på Schough. Inte allt för mycket spel på vänsterkanten och hon gjorde inte mycket väsen av sig.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Caroline Seger (IN 74), Sofia Jakobsson (IN 74). Rebecka Blomqvist (IN 89)