Defensivt sämsta säsongen på över 20 år - då bygger KFF om defensiven: ”I fjol brast det överallt”

Under Nanne Bergstrands senaste sejour i Kalmar FF (2003-2013) så var en stark defensiv den störst bidragande faktorn bakom de flesta av lagets fina placeringar. Under hans sista år släppte laget endast in 26 mål, minst antal i allsvenskan, men det var också den senaste säsongen där laget släppte in färre än 40 mål.

2017 kom istället en bottennotering. 49 insläppta och man måste gå tillbaka till 1995 för att hitta en sämre säsong.

- Försvarsorganisationen över hela planen var inte bra förra året. Det brast överallt kändes det som. Vi visste inte hur vi i skulle ställa upp med presspelet, och det var väldigt svårt med så många skador och nya spelare som kom in. Det gick inte ihop riktigt, säger Viktor Agardius.

Bergstrands sommarintåg fixade poäng under sensommaren, men det höga målsnittet bakåt var ändå en av punkterna som totalt sett inte blev bättre över tid. Fokus under årets försäsong blev att få ihop en kompakt enhet, enligt Tobias Eriksson som går in på sin tionde KFF-säsong:



- Och då framför allt via inställningen. Att prioritera det högt, att skydda sitt eget mål. Det hade vi tappat. Det var lite av ett signum Kalmar FF hade när jag kom hit (år 2009) och under de första åren här. Man har kanske valt att prioritera andra saker sen, men det har vi verkligen pratat om som väldigt viktigt i år. Det tycker jag också har varit en riktigt bra förbättring under 2018.



Däremot har det skapats stora frågetecken för vilka spelare som faktiskt ska vara i backlinjen i den här organisationen. Vänsterbacken Stefan Larsson slutade, högerbacken Emin Nouri missar vårsäsongen med en skada, och mittbacken Marko Biskupovic lämnade. Skadorna har gjort att KFF har använt tolv spelare i backlinjen under försäsongen, bland annat Rasmus Elm som mittback en match.

När det gäller skadan på Nouri, truppens enda renodlade högerback, säger sportchefen Thomas Andersson-Borstam att det inte är aktuellt med nyförvärv där.

- Vi tänker att vi har bra konkurrens i vår backlinje, att vi har spelare som kan spela ytterbackar. Jag misstänker också att vi kommer vara flexibla och ibland spela trebackslinje med vingbackar.

Spelarna han nämner som möjliga högerbackar är Tobias Eriksson, Gbenga Arokoyo, Mikael Dyrestam, Melker Hallberg, och unga duon Isak Magnusson och Olle Lindqvist. Magnusson och Eriksson har använts där mest, där Eriksson lär vara närmast startplats.

- Jag börjar bli rätt gammal nu och har fått mycket erfarenhet av många positioner så jag känner stor trygghet i de flesta positioner, säger han.

- Det fanns inte så många alternativ förra matchen. Jag tror vi hade sex-sju försvarsspelare borta med skador och sjukdomar. Jag har ju spelat en del högerback min karriär, säkert tio-tolv allsvenska matcher, så det föll sig ganska naturligt att vi körde så mot Norrköping.

En annan spelare som har fått testa en nygammal position är Viktor Agardius. Tidigare en offensivt lagd vänsterback, men nu en mittback som bland annat har fått mycket beröm av Bergstrand i en intervju med Barometern. Agardius tror inte bara att det är mittbacksskadorna som har fått honom att hoppa in centralt bredvid givna Viktor Elm.

- Det tror jag inte. I höstas spelade vi en trebackslinje där jag var en av de tre. Det gick bra där och då såg väl Nanne att det finns potential att spela lite längre in i banan också, säger Agardius som gjorde matcher som mittback i Mjällby 2014.

- Jag tycker att jag kör den positionen på ett bra sätt, det är en rolig position.

En annan anledning till att Agardius har flyttats in centralt är nyförvärvet Chima Akas. Akas, en A-landslagsmeriterad nigerian, har varit en av de stora positiva överraskningarna med KFF:s försäsong.

- Jätteduktig fotbollsspelare. Har alla grunder för ytterbacksspelet, har gjort det bra hittills, och har en bra vänsterfot och bra långa inkast.