Lundhs allsvenska tips – Brommapojkarna och Kalmar: "BP får det oerhört tufft"

KALMAR FF

Vad kommer att göra fansen glada?

Att överklagandet av kommunens köp av Guldfågeln Arena inte gick igenom. Därmed är konkurshotet undanröjt, åtminstone på kort sikt, och man kan lägga fokus på laget.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Brassarna? När KFF tog SM-guld 2008 och firade triumfer var vassa brassar en del av bygget. Nu har man tagit in ytterligare ett par spelare från Brasilien, men frågan är vilken kvalitet det är.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Bröderna Hallberg och Filip Sachpekidis har åldern men måste visa mycket för att det ska bli affär för någon av dem.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

En anfallare ser ut att saknas. Blir tryck på Erton Fejzullahu att göra målen och han kan behöva avlastning.

Hur säkert sitter tränaren?

Nanne Bergstrand kom tillbaka förra sommaren och under hans ledning ryckte klubben upp sig. Oavsett hur det går så kommer det dröja innan Bergstrand blir ifrågasatt.

Hur går det för laget?

Rasmus Elm blir avgörande för Kalmar FF, och det oavsett om han spelar på mittfältet eller går in som mittback. Även om han aldrig når hundra procent är han kvalitet och kan hjälpa KFF uppåt. Lite osäkert hur Kalmar ska spela denna säsong under Bergstrand som försöker med ett nygammalt brasse-spår. Rätt ålderstigen trupp som kommer att få slita för att inte dras in i den rena bottenstriden, men man klarar sig på att det finns tillräcklig kvalitet för en 10:e plats.





IF BROMMAPOJKARNA

Vad kommer att göra fansen glada?

Kanske att klubben behöll namnet? Nja, men det ser ut att bli en säsong med få glädjeämnen efter att många spelare och tränarduon dragit. Bajram Ajeti har en möjlighet att överraska.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Målsättningen att försöka etablera BP i allsvenskan stannar vid en målsättning.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

BP är en plantskola som levererat många spelare till utlandet, senast Viktor Gyökeres och Joel Qwiberg, men i dagens A-trupp finns få fynd.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Frågan är om Daniel Majstorovic har pengar att satsa för att leta efter något? Klart att man behöver förstärka och egentligen över hela laget, och kanske viktigast i försvaret.

Hur säkert sitter tränaren?

Luis Pimenta kommer från Norge och tar över en klubb som gått från division 1 till allsvenskan över två säsonger, men nu ömsat skinn och tappat en stor del av laget och ersatt med 13 nya. Tror alla inser att Pimenta har begränsat spelarmaterial och att han därför sitter rätt tryggt.

Hur går det för laget?

Resan upp i seriesystemet imponerade och på två säsonger gick man från division 1 till allsvenskan men nu är halva startelvan borta och framför allt tränarduon Olof Mellberg och Azrudin Valentić. Man kommer att få det oerhört tufft och har en svår inledning på allsvenskan, vilket kan göra att poängskörden blir begränsad. Resan upp gick snabbt, tyvärr för BP så slutar det med ett snabbt steg tillbaka till superettan när man slutar på plats 16.