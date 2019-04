FEM SPANINGAR: "Peking tappade poäng igen - nu svettas Gustafsson"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Norrköping tappade poäng igen - nu svettas Jens Gustafsson

Norrköping tappade inför den här säsongen Andreas Johansson och David Moberg Karlsson, men förstärkte även med spets i bland annat Christoffer Nyman och Sead Haksabanovic. Samtidigt fick Jens Gustafsson behålla viktiga mittfältsduon Simon Thern och Alexander Fransson, vilket innebar att laget till den här säsongen gick in med förväntningar på sig att vara med och slåss om SM-guld igen.

Men inledningen av säsongen har däremot lovat annat. Förlust mot Helsingborg, kryss mot AIK, kryss mot Kalmar och seger med minsta marginal mot nykomlingen Falkenberg. I kväll var ett nytt positivt resultat ett måste - och visst var det nära att det även blev så. Simon Skrabb hittade i första halvlek rätt yta efter en bra prestation av Sead Haksabanovic till 1-0 och Simon Thern hade kunnat göra 2-0 i andra halvlek, men blev olycklig och sköt i ribban.

Norrköping var annars rejält tillbakapressat i andra halvlek. Djurgården radade upp målchanser och till slut nickade Erik Berg in en kvittering på övertid. Det innebär att Norrköping nu har sex poäng efter fem matcher. Än är det inte kris, men Jens Gustafsson har samtidigt heller inte arbetsro. Till helgen väntar ett tufft hemmamöte med Malmö FF och vid förlust där har laget sju poäng upp till MFF och möjligen åtta poäng upp till Djurgården om Stockholmsklubben vinner mot Hammarby. Det vore en väldigt tuff inledning av säsongen och får möjligen Gustafsson att svettas.

Erik Berg nickade in förlösande kvittering

Djurgården tryckte under inledningen och i mitten av andra halvlek på rejält mot bortamålet. Elliot Käck matade in bollar i straffområdet, avslut sköts tätt utanför stolparna och Isak Pettersson fick slita ordentligt med pressade avslut mot mål av både Nicklas Bärkroth och Astrit Ajdarevic. Ett kvitteringsmål hängde länge i luften, men ständigt klarade sig Peking undan med andan i halsen.

Visserligen stack Simon Thern emellan med ett skott i ribban, men annars var det Djurgården som dominerade i andra halvlek. När matchen väl såg ut att gå mot sitt slut, så fick äntligen Djurgården fira. Åter blev ovane målskytten Erik Berg, som mycket väl hade kunnat bli utvisad i första halvlek efter en tuff satsning, hjälte för Stockholmsklubben.

Bergs mål betyder därmed att Djurgården trummar vidare och behåller serieledningen efter fem spelade omgångar. Visst har det hackat emellanåt, men vilken start på säsongen. Djurgården imponerar och har fått precis den starten en ny tränarduo vill ha på en säsong.

Skrabb ”fox in the box” - ger Norrköping kvalitativ bredd

Simon Skrabb gjorde i fjol 20 starter i allsvenskan. Årets försäsong blev däremot inte optimal med en skadad fot och först till lagets möte med Kalmar i andra omgången, så var anfallaren med i lagets matchtrupp igen, men på bänken i tuff konkurrens med Christoffer Nyman, Jordan Larsson och Kalle Holmberg om två anfallsplatser, till skillnad från i fjol med tre anfallare i ett 3-4-3-system.

Skrabb fick däremot i kväll, i Larssons (avstängning) och Nymans (skada) frånvaro, chansen från start och såg både pigg och spelsugen ut. Skrabb nickade, i början av första halvlek, en fin crossboll av Simon Thern över mål och gjorde i slutet av första halvlek ett klassiskt ”anfallsmål” till 1-0, då han stod på precis rätt plats vid rätt tillfälle framför mål. Visserligen var Djurgårdens försvar lite stillastående, men det tar än dock inte bort Skrabbs prestation.

Skrabb är förmodligen inte nöjd med att vara en inhoppare, men med anfallaren har Norrköping en kvalitativ bredd om anfallsplatserna. Med tanke på Nymans bakgrund med skador och problem under inledningen av den här säsongen, så är det inte en vågad gissning att han inte kommer att starta mer än 20 matcher i år. Då är Skrabb en väldigt viktig spelare att ha i truppen.

Djurgården fortsatt otursförföljt - Danielson av skadad efter en dryg kvart

Djurgården har haft en bra inledning av säsongen med ett kryss i premiären och därefter tre raka segrar och nu kryss i allsvenskan. Detta trots återkommande problem med spelare som är skadade eller sjuka. Till en början handlade det främst om att få Erik Berg och Astrit Ajdarevic redo för matchspel igen och sedan uppstod problem i försvarslinjen med först Jacob Une Larsson på skadelistan och sedan även viktige högerbacken Aslak Fonn Witry, som även missade kvällens möte med Norrköping.

Förra helgen var flera spelare osäkra till mötet med Häcken och i slutändan kom inte just Witry och Une Larsson, men även Per-Kristian Bråtveit, Jonathan Augustinsson, Elliot Käck och Jonathan Ring till spel i matchen. Samtidigt klev även Johan Andersson av skadad.

Mot Norrköping var oturen framme igen. 13 minuter dröjde det, sedan kolliderade Marcus Danielson olyckligt nog med Tommi Vaiho och linkade av planen skadad. C More kunde en stund senare rapportera att det rör sig om en hjärnskakning, vilket innebär att mittbacken med stor sannolikhet missar söndagens derbymöte med Hammarby. Djurgården har sannerligen inte haft turen på sin sida så här långt under säsongen med skador och sjukdomar. När vänder det egentligen?

Walker ville ta chansen när Ajdarevic fick vila

Kevin Walker och Astrit Ajdarevic har hittills turats om att starta på Djurgårdens innermittfält bredvid Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström. I premiären gjorde Walker 90 minuter, medan Ajdarevic fick starta mot både Örebro och IFK Göteborg, vilket gjorde att Walker endast fick inhopp. Senast startade båda mot Häcken, men då fick Walker täcka upp som vänsterback.

I kvällens möte med Norrköping startade Walker och inför matchen motiverade Thomas Lagerlöf att Ajdarevic började på bänken med anledning av att han inte är redo för tre 90-minutersmatcher på en vecka. Troligen för att han ska starta i söndagens derby mot Hammarby.

Walker visade däremot direkt att han ville ta chansen att visa upp sig - på rätt position - och imponerade inledningsvis mot Norrköping. Walker var robust i duellspelet, aktiv offensivt och spelade bland annat fram till Fredrik Ulvestad framför mål, men då norrmannen sköt tätt utanför.

Däremot ska det sägas att Walker inte har alla sina största styrkor i det offensiva spelet - och när sedan Ajdarevic ersatte mittfältaren i andra halvlek, så han hann med att vara inblandad i fler målchanser. Vem startar mot Bajen då? Med största sannolikhet Ajdarevic.