AIK har sålt över 50 000 biljetter - för första gången

På söndagen har AIK chansen att säkra det allsvenska guldet när man ställs hemma mot Sundsvall. Om Norrköping vinner sin match mot Örebro, som spelas 15:00, måste AIK vinna mot Sundsvall för att ta hem guldet.

Tidigare i veckan vann AIK borta mot Östersund och efter mötet i Jämtland har AIK sålt mängder av biljetter. I en intervju med Fotbollskanalen berättade klubbens biljett- och marknadschef Fredrik Söderberg om det höga biljettrycket.

- Det är ett sällan skådat tryck på biljetter nu. Vi har sålt omkring 600 biljetter per timme sedan slutsignalen i Östersund, sa han då.

Under söndag eftermiddag, några timmar innan avspark mellan AIK och Sundsvall, meddelar AIK att man sålt över 50 000 biljetter för första gången någonsin.

Du ser mötet mellan AIK och Sundsvall på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:30.