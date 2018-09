Åtalade ex-AIK:aren fick en miljon för Isak-affären - samarbetade med Lemic: "Han är mäktig"

I tisdags väcktes åtal mot en tidigare AIK-stjärna, för grovt givande av muta alternativt medhjälp till grovt givande av muta. Även en vän till den tidigare AIK-spelaren, en 37-årig tidigare elitspelare, är åtalad. De misstänks ha försökt muta AIK:s dåvarande reservmålvakt Kenny Stamatopoulos inför IFK Göteborg-AIK i maj förra året.

I oktober 2017 sändes "Fotbollssyndikatet", ett program som TV4:s Kalla fakta gjorde i samarbete med Fotbollskanalen. Då kunde Kalla fakta berätta att den tidigare AIK-spelaren var agent och inblandad i Alexander Isaks övergång från AIK till Borussia Dortmund i januari förra året. Det är den största spelaraffären som en allsvensk klubb gjort någonsin. TV4-journalisten Olof Lundh har i sin bok "Allsvenskan enligt Lundh", som kom ut i mars, uppgett att övergångssumman landade på över 100 miljoner kronor.

"Redan nu är den uppe på ett värde kring 110–115 miljoner kronor. Av den summan har AIK har fått dela med sig med fem miljoner kronor till Isak och någonstans mellan 10 och 20 miljoner kronor till Vlado Lemic och hans nätverk av agenter”, skriver Lundh i boken.

Nu framkommer nya uppgifter om Isak-affären, i förundersökningen kring det mutbrott som den tidigare AIK-stjärnan är misstänkt för. Mannens agentbolag fick en miljon kronor för sin inblandning i rekordövergången, vilket framgår av uppgifter från banken där bolaget haft ett konto. Vem som betalat ut pengarna? En av agenterna runt Alexander Isak, bosniern Vladica "Vlado" Lemic. Hälften av pengarna fördes över från företagskontot till ett av den tidigare AIK-stjärnans privatkonton, enligt förundersökningen. Resten av miljonen fördes över till den andra personen som är åtalad för grovt givande av muta.

I Kalla faktas "Fotbollssyndikatet" förklarade Nochi Hamasor, som tidigare haft ett samarbete med den tidigare AIK-spelaren, att den förre AIK-stjärnan jobbat för just Vlado Lemic.

- Jag träffade honom i samband med Isak-dealen. Han hade ju ett stort syfte där, det kan ni fråga Isak själva. Han (den tidigare AIK-spelaren) var en drivande faktor i att få honom (Isak) till den agenstaben som han tillhör i dag. Det är inget som är hemligt.

Den tidigare AIK-stjärnan har i förhör uppgett att han jobbat med Lemic och att han hjälpte honom kring Alexander Isak genom att sammanföra dem. I ett samtal med polis under en husrannsakan har också den tidigare AIK-spelaren berättat att han lärde känna Lemic via "Micke", som ingår i det agentnätverk som Kalla fakta granskat. "Micke", som egentligen heter något annat, är högt uppsatt inom nätverket och har en nära relation till Lemic. I samband med en rättegång kring en stor utpressnings- och penningtvättshärva i en tingsrätt i Sverige förra året beskrevs "Micke", som kallades till rättegången som vittne, som en stamkund i en exklusiv klockaffär. Butikspersonal har kallat honom för en "klockagent åt fotbollspelare". Enligt åtalet i det ärendet hade "Micke" sålt klockor för 100 000-tals kronor till flera av de åtalade personerna (som sedan tidigare är tungt kriminellt belastade personer) i ärendet.

Den tidigare AIK-spelaren har för polis uppgett att "Micke", innan de lärde känna varandra, gärna ville träffa honom eftersom han hade ett "stort inflytande på flera spelare i AIK" och dessutom kände sportchefen Björn Wesström väl. Därefter ska "Micke" ha introducerat den förre AIK-stjärnan för Vlado Lemic och de två sistnämnda ska sedan ha fattat tycke för varandra.

- Lemic är väldigt mäktig inom fotbollen, har den tidigare AIK-spelaren sagt till polisen.

AIK:s sportchef Björn Wesström har uppgett i förhör med polisen att den tidigare AIK-spelaren ingick i det agentstall som låg bakom Isak-affären. I det fanns även Lemic, Dejan Mitrovic (som formellt sett representerade AIK i övergången) och "Micke", enligt Wesström. Sportchefen beskriver "Micke" som Lemics högra hand i Sverige. Enligt den förre AIK-stjärnan fick han lära sig saker om agentbranschen av Lemic och de två ska ha gjort resor tillsammans, till både England och Belgien. I förundersökningen framgår det att den tidigare AIK-spelaren hade 19 telefonsamtal med Vlado Lemic mellan den 4 mars 2017 och 27 april 2017, samt 133 telefonsamtal med "Micke" mellan 14 februari 2017 och 18 maj 2017.

Men efter att misstankarna om mutförsöket blev kända har de inte haft någon kontakt. Lemic och "Micke" bröt kontakten med den åtalade ex-spelaren, vilket framgår av meddelanden som finns i förundersökningen. Den 31 maj förra året skrev Lemic följande till den förre AIK-stjärnan:

"Jag behandlar dig alltid väl och kontraktet som skrivits på kommer att respekteras, men kontakta inte mig mer om fotboll, för polisen tror att jag och "Micke" ligger bakom all den här skiten som du gjort. Du kommer att få dina pengar för Isak-affären men ring mig inte mer".

Den 2 juni 2017 skickade sedan den tidigare AIK-spelaren ett meddelande till "Micke".

"Allt det här är skit och inte sant. Det är synd att du bara har brutit med mig på det här sättet", skrev den åtalade ex-spelaren.

I förundersökningen framkommer också uppgifter om den tidigare AIK-spelarens relation till de svartgulas tränare Rikard Norling och sportchef Björn Wesström.

- Han (Wesström) är en väldigt nära vän till mig. Eller han var det, har den förre AIK-stjärnan uppgett i förhör och samtidigt förklarat att kontakten med Wesström fått ett slut på grund av misstankarna om mutförsöket.

- Jag tror att det är en av anledningen till varför jag inte spelar i AIK i dag, för att jag och han var för tajta. Vi åkte på semester tillsammans. Det är ganska ovanligt för spelare att vara vän med chefen, det är inte normalt.

I ett förhör med polisen har Björn Wesström berättat att han tidigare umgicks privat med den åtalade ex-spelaren och att deras relation då var annorlunda jämfört med den han brukar ha till spelare i AIK. Av förhöret framgår också att det var Wesström som plockade in spelaren till AIK. På grund av Wesströms relation till den tidigare AIK-spelaren valde han att ställa sig utanför beslutet om ex-spelarens framtid i klubben och därför landade den frågan på tränaren Rikard Norlings bord. I ett förhör med polisen har också Wesström förklarat att det för honom har känts jobbigt att det är en tidigare AIK-spelare som misstänks för att ha försökt muta Kenny Stamatopoulos. Wesström ska även ha blivit väldigt ledsen av situationen på grund av att det var just han som tog in ex-spelaren i klubben och sportchefen beskriver att det som hänt känts som ett svek från den tidigare AIK-spelarens sida.

Den tidigare AIK-spelaren har i förhör berättat att han ogillade tränaren Rikard Norling.

- Jag hade problem med honom (Norling). Vi gillade inte varandra, har han sagt till polisen.

Under en husrannsakan har den förre AIK-stjärnan sagt till polisen att han och Norling "hatade varandra" och att det var en av anledningarna till att han lämnade klubben. Enligt ex-spelaren ska Norling inte velat ha kvar honom eftersom tränaren ska ha tyckt att han hade "för mycket makt bland spelarna". Den åtalade personen har för polisen förklarat att det enligt Norling bara finns plats för en "alfahanne" i AIK och att det var därför han fick lämna klubben.

Norlings version i frågan är dock annorlunda, enligt de förhör som polisen hållit med tränaren. Han menar att ex-spelaren lämnade AIK eftersom han helt enkelt inte "höll måttet". Norling har också i förhör uppgett hur besviken han blev av den uppkomna situationen och att han känt sig "riktigt jävla grundlurad" av den tidigare AIK-spelaren eftersom han ansett att personen tidigare "varit så vacker i så många stycken" och "påverkat människor till det positiva".