Billborn: "Där har vi lite att jobba med"

Tidigare Hammarby IF-tränaren Stefan Billborn tog i söndags farväl av norska Sarpsborg, och blev under tisdagen presenterad som ny chefstränare i IFK Göteborg.

Billborn ser det som en stor chans att få leda Blåvitt.

- Jag ser det som en stor möjlighet. Potentialen här är enorm och historiken finns där. Resultaten har inte funnits där, men det finns intresse, faciliteter, ungdomsverksamhet, organisation. Man har jobbat metodiskt ett tag nu. Jag tror att det är ett jätteläge att komma in här som tränare, säger han till Fotbollskanalen.

Billborn tog över Sarpsborg inför 2022, och ledde klubben till två raka åttondeplatser i den norska ligan. Under våren i år gick det däremot tyngre, och i dagsläget är laget nästjumbo.

- Jag trivdes fantastiskt bra i Norge och hade två och ett halvt år där som är bland de bästa i mitt liv. När möjligheten dök upp är jag förvånad över att det gick så bra. Det var viktigt att jag fick med mig Jocke (Joachim Björklund, ny assisterande tränare i Blåvitt) och att det blev ett snyggt avslut med Sarpsborg för att lösa det här på bästa sätt. Det var inga "hard feelings", men det gick väldigt fort.

Billborn menar att skador på bärande spelare gjorde det svårt för laget under årets vår.

- Sarpsborg är en klubb som alltid har haft en väldigt stor omsättning med spelare. Man har nästan tappat de sex-sju bästa spelarna varje år, och det har varit ett bra ställe för spelare, som har varit utomlands, för att starta om. Man har också sålt väldigt många spelare, och till i år ville man göra ett omtag. Man ville få in spelare på lite längre kontrakt, lite yngre spelare och smala ner truppen. Det som gick fel i vår var egentligen inte mycket konstigare än att de bärande spelarna var skadade, säger han och fortsätter:

- Vi hade etablerade spelare som Jo Inge Berget, Junior (Martinsson Ngouali), Niklas Sandberg, Simon Tibbling och Franklin Tebo, som åkte på en hjärnskakning. De, som skulle bära laget, var skadade framför allt sista fem matcherna. Vi hade också sex spelare under 20 år, vilket är flest i Eliteserien, och det blev lite för tufft för dem. Vi kunde inte tackla det på bästa sätt heller, och nu ligger de precis under strecket, men hade de vunnit den sista matchen hade de legat på nionde plats, så än finns det tid att reparera det.

- Det finns därmed inte panik i klubben, och jag tror att de har gjort rätt, men med facit i hand skulle vi kanske haft två-tre bärande spelare till, så vi hade kunnat tackla det. Det finns väldigt många bra unga och lovande spelare, men sedan ska man spela vecka ut och vecka in. Jag tror att vi spelade fem eller sex veckor med matcher torsdag och söndag. Jag tror att det blev lite för mycket. Vi kunde inte hantera det, men det kommer gå bra för dem.

Blåvitt har under de senaste åren haft det tufft i allsvenskan, men har nu som mål att spela Europaspel under perioden 2024-2026. Det står i klubbens nya verksamhetsplan.

Billborn hoppas förstås göra Göteborg till ett topplag igen.

- Det handlar om att göra ett bra jobb varje dag och få spelarna att tro på det. Laget utvecklas i takt med föreningen och det känns som att allt finns på plats här. Vi som fotbollslag måste upp i nivå med resten - supportrar, faciliteter och organisation. Där har vi lite att jobba med.



Hur fort kan det ske?

- Det kan nog gå ganska fort, men det är också svårt att sätta en tidsram. Det påminner lite om när vi var i Hammarby 2018, då väldigt mycket var på plats, men man hade knackat runt i superettan och i botten av allsvenskan. Förhoppningsvis kan vi ta med oss lite därifrån, även om det känns som att det var väldigt längesedan. Vi får ta med oss lite från Norge, lite nya idéer och lite friskt blod.

Billborn menar vidare att det blir speciellt att möta Hammarby IF den 15 juli på Tele2 Arena i allsvenskan. Han var trots allt tränare i klubben under flera år och fick vara med och fira en cuptitel 2021.



- Jag såg det. Det kommer såklart bli speciellt, men det måste man bara försöka koppla bort. Precis innan man går ut till matchen kommer det säkert kännas lite speciellt, men under matchen har jag fullt fokus på Göteborg. Det finns inget annat, det är mitt lag. Jag tror också att det är det viktigaste, även när vi spelar hemma. Om man ska vara tränare i en sådan här klubb måste man kunna koppla bort allt det där fantastiska runt omkring. Om man ska supa in det kommer man inte kunna göra en bra analys av det som sker på planen. Det kommer bli trevligt att komma hem igen, då jag bott i västerled i många år. Nu fick jag ta 20 mil söderut längs E6:an i stället.



- Jag har full respekt för att supportrar kan tycka: ”Vad fan är det här?”. Men när man har valt att jobba med det här jobbet kan man inte tänka så. Det här var en fantastisk möjlighet, och det blir en helt annan grej. Är man supporter, så är man supporter och man måste ha respekt för det. Vi säljer känslor och förväntningar, och om inte det fanns hade vi inte haft något jobb. Nu är jag här och det är fullt fokus på Göteborg. Jag vill att det ska gå bra för Hammarby, men jag vill att det ska gå bäst för Göteborg. Där finns det ingen lojalitetskonflikt.

IFK Göteborg är på 13:e-plats i allsvenskan.