Billborn: ”Farligt om vi dras med i hetsen - vi mår inte bra av det”

Under söndagen är det dags för derby mellan AIK och Hammarby på Friends Arena. Det är lagens sista match innan sommaruppehållet i allsvenskan.

- Det är alltid tufft att möta AIK på bortaplan, men det ska bli roligt. Det viktigaste är att vi vågar spela vårt spel, säger Bajens tränare Stefan Billborn.

Hammarby har två poäng upp till AIK inför matchen, vilket gör att de svartgula har möjligheten att skaffa sig ett litet gap ner till rivalen. Men Billborn stressar inte upp sig över tabellen och han påminner om hur Bajen i fjol ledde serien länge men till slut gick miste om en topp tre-placering.

- Äeh, säg att vi skulle förlora - då är det ändå bara fem poäng upp (till AIK). Jag tror att vi lärt oss från förra året, om inte annat, att det är läget efter 30 omgångar som räknas. Det kan svänga så jäkla fort. Det finns inget som säger att AIK och Malmö och alla de andra lagen kommer vinna resten av sina matcher. Förlorar något lag två matcher i rad medan vi vinner två matcher i rad så ritas det om.

- Man vill givetvis titta uppåt i tabellen men är man bara med bland de fem-sex bästa lagen när halva serien är spelad så tror jag det finns alla chanser att hänga med. Risken är väl att Malmö trampar ifrån lite.

Ser du att de kommer göra det?

- Ja, jag tycker det känns så. De är starka nu. De vinner även om de inte alltid känner att spelet stämmer. Vi andra kan till och med vara bättre än motståndaren men ändå tappa poäng. Det visar att de är starka.

Hammarby vill slåss i toppen av allsvenskan även i år, men Billborn ser gärna att hans lag håller sig borta från att ha ett tabellfokus.

- Det är ju ganska roligt, alla journalister tippade oss runt plats sex innan säsongen men efter tre matcher med två kryss och en förlust var det ändå katastrof. Då kan jag känna: ”Men vafan, var ni tippat oss? Hur kan det då vara så här?”. Jag förstår att det fungerar så men det blir lite hetsigt. Jag tror det är farligt för oss att dras med i den hetsen. Jag tror inte vi mår bra av det.

- Men vi har ambitionerna, vi vill vara med där uppe och jag tycker att vi har ett bra lag och att vi blir bättre och bättre. Vi har haft skadeproblem i en och samma lagdel som gjort att det blivit hackigt men jag tycker ändå att vi har klarat av det på ett bra sätt. Däremot tror jag att vi kanske hade fått lite bättre resultat i vissa matcher om vi hade haft fler spelare att välja mellan, avslutar Billborn.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.