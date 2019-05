Djurgården- och AIK-fans protesterade mot polisen i 08-derbyt

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Polisen jobbar i år mer aktivt för att få bort pyroteknik från svenska fotbollsläktare och har under inledningen av den här säsongen tillämpat en så kallad "villkorstrappa". Det har bland annat resulterat i att Sundsvall och AIK inte fått tillstånd för användning av OH-flaggor på läktarplats som används i syfte att undvika identifiering av pyroteknik.

Samtidigt har det även lett till en stor debatt i svensk fotboll om ämnet - och under senaste omgångarna har flera klubbars supportrar protesterat mot polisens mer aktiva inställning i frågan och mot pyroteknik.

AIK- och Djurgården-supportrar protesterade under söndagseftermiddagens derbymöte mot polisen på Tele2 Arena.

AIK-supportrar höll under matchen upp banderoller med texten "Vi är tiotusentals eldsjälar redo för strid, ni är en hopplös myndighet i full panik. Tiden är inne legalisera pyroteknik", medan Djurgården-fansen bildade sifferkombinationen "1312" (som är en förkortning till A.C.A.B, engelska uttrycket "All Cops Are Bastards") inför andra halvlek.