Norlings stora hyllning till Elyounoussi: "Har fått en aha-upplevelse"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

STOCKHOLM. Tarik Elyounoussi sänkte Djurgården under söndagen. Och hyllas nu stort av AIK:s tränare Rikard Norling. - Jag håller honom väldigt högt, säger Norling och berättar om en "aha-upplevelse" han nyligen fick.

AIK slog Djurgården med 2-0 under söndagen. Det efter två mål av Tarik Elyounoussi i den andra halvleken. Först tryckte han in 1-0 längs med marken efter ett inlägg från Daniel Sundgren och därefter löpte han i djupled på en frispark vid mittplan från Sebastian Larsson och lobbade på en touch in 2-0 i bortre hörnet.

- Vi vann en jättesvår match mot ett bra lag. Vi hade en första halvlek där det var lite sådär halvöppet från vår sida. Det kändes som om att om det skulle gå över den gränsen så skulle Djurgården få grepp om oss. Men vi red ut stormen och växte in i det första halvlek. Och i andra halvlek gjorde vi mål. Det är klart att det gav oss ytterligare energi och råg i ryggen. Bortsett direkt efter det första målet så tycker jag att vi gjorde det riktigt bra. Mål gör skillnader i matcher. Vi växte med det. Vi är ödmjukt glada för det här resultatet, säger AIK:s tränare Rikard Norling om matchen.

Hur ser du på Tarik Elyounoussi och hans mål?

- Det är extra roligt för honom. Jag håller honom väldigt högt. Jag har kanske inte förstått hur mycket nytta han har gjort genom alla matcher. Jag hade en liten aha-upplevelse när vi gjorde förberedelser inför den här matchen. Då tittade vi på den här matchen från förra året när han var forward och vi tittade på likheter och olikheter som finns i Djurgården i år jämfört med förra året. Han spelade forward då och hade facit-beteenden. Då fick jag verkligen en aha-upplevelse för hur bra och skicklig han är rent taktiskt. Han har gått ner från att spela forward till att ha en mittfältsroll. I dag gjorde han det riktigt bra i den rollen, han gjorde två mål och dessutom gjorde han det väldigt bra under avslutningen av matchen när han stängde igen med Henok (Goitom) där uppe.

Men efter matchen ville Elyounoussi själv helst av allt prata om laget.

- Jag vill inte stå här och säga att det var tack vare mig som vi vann. Det är en lagseger. Alla gjorde ett jättebra jobb. Fotboll är en lagsport. Vi måste få bort fokus på att något är en enmansgrej. Det är laget som vinner. Jag hade aldrig gjort 1-0 om inte Sundgren hade tagit löpningen och fått in bollen, och det är samma med "Sebs" pass vid 2-0, säger den norske landslagsmannen.

Om Norlings ord efter matchen säger Elyounoussi:

- Rikard vet var han har mig. Jag försöker alltid göra jobbet för laget. Det är det viktiga för mig. Man kan ha en dålig dag taktiskt eller tekniskt, men det viktigaste är insatsen som man lägger ner. Den ska finnas där i grund och botten oavsett.

På läktaren satt Norges förbundskapten Lars Lagerbäck och såg sin spelare briljera mot Djurgården. Elyounoussi berättar att han fick besök av Lagerbäck under lördagen och att han således kände till att förbundskaptenen var på plats för att se derbyt.

- Jag hade stor press på mig i dag. Det var viktigt för mig att visa att jag vill spela i landslaget, säger han och ler.

På frågan om han tror att Lagerbäck är nöjd med vad han fick se svarar Elyounoussi:

- Ja, det tror jag. Absolut. Speciellt andra målet. Han älskar djupledsmål. Han kommer kanske visa det nu när vi samlas med landslaget (skratt).