Efter utspelet - Walker utanför derbytruppen: "Har inget med det att göra"

Djurgårdens mittfältare Kevin Walker, 31, har under den här säsongen fått knapp speltid med 13 matcher, varav fem från start, i allsvenskan och uttalade sig tidigare i veckan, i en intervju med Expressen, om att han "aldrig mått sämre hos en arbetsgivare". 31-åringen, som är inne på sin sjätte och sista säsong i Stockholmslaget, menade att situationen inte varit bra i år och att han kommer att lämna klubben efter säsongen.

- Situationen är inte bra, den är långt ifrån optimal för mig. Jag har väl vetat att förtroendet från tränarna varit dåligt redan efter petningen mot Gif Sundsvall förra året i den första matchen. Jag var på gång men det spelade ingen roll vad jag hade presterat innan. Det kändes som att jag successivt skulle jobbas ur och reduceras i min position i truppen, sa bland annat Walker till Expressen.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson uttalade sig därefter, för Fotbollskanalen, om att parterna haft en dialog under säsongen och att han är övertygad om att de kommer att skiljas åt som vänner efter säsongens slut.

- Jag är helt övertygad om det. Kevin är en kulturbärare i Djurgården. Vi är extremt stolta över vad Kevin har gjort under den här tiden och resan som vi har varit med om. Dels har vi vunnit titlar, vi har kommit ut i Europa och vi har vuxit som klubb, sa Andersson.

När Stockholmslaget under lördagen persenterade sin trupp till söndagens derbymatch mot AIK på Tele2 Arena i allsvenskan, så fanns dock Walker inte med i den. Djurgården gav, via sin hemsida, besked om att Edward Chilufya, Jesper Nyhom, Per Kristian Bråtveit och Alexander Abrahamsson inte är tillgängliga för spel, men att Aslak Fonn Witry och Emmanuel Banda möjligen kan komma till spel, då de är med i truppen.

Djurgården gav dock ingen information om varför Walker inte är med i lagets trupp. Spelaren har varit med i lagets samtliga allsvenska matchtrupper sedan mötet med Elfsborg den 12 september. Däremot har han bara spelat i en match efter augusti.

Nu menar dock Bosse Andersson att det inte har något att göra med veckans rubriker.

- Det har inget att göra med det överhuvudtaget. Vi har några spelare som är tillbaka och är tillgängliga, säger sportchefen till Fotbollskanalen.

Andersson är därmed tydlig med att Walker möjligen kan spela i allsvenskan igen i år. Han kommer inte att vara utanför truppen med anledning av utspelet.

- Absolut inte, absolut inte, säger Andersson.