Ett positivt Bajen-besked inför derbyt - och två dåliga

Mot IFK Norrköping innan landslagsuppehållet åkte Hammarbys vänsterback Mohanad Jeahze på en lårskada. Efter en undersökning gav läkaren Buster Sandgren besked till Fotbollskanalen om att Jeahze skulle bli borta två till fyra veckor och missa derbyt mot AIK på söndag.

Men Bajen har under uppehållet fått ett positivt besked: Jeahze kan vara aktuell för derbyt trots allt.

- Han har klarat ett test och jag hoppas att han klarar resten av veckan utan problem. Han känns bra, säger tränaren Milos Milojevic.

Mittbackarna Jon Gudni Fjoluson (korsbandsskadad) och Mads Fenger (avstängd) missar dock matchen. Det gör även mittfältaren Abdul Khalili och forwarden Paulinho.

- Abbe kommer inte hinna bli klar för spel i den här matchen. Han jobbar med sina problem. Han var inte 100 procent när vi spelade honom mot Malmö och Djurgården, och då kan vi inte bedöma hans prestationer (på ett rättvist sätt).

- Därför fattade vi ett beslut om att han inte kommer spela förrän han känner sig riktigt bra igen. Om det tar en eller två veckor, det vet jag inte. Men han känns bättre. Det är det viktigaste.

Milojevic fortsätter:

- För Paulinho är det stop and go, stop and go, hela tiden. Det är kanske problemet när du är över 30 år, att man behöver lite mer olja i maskinen. Jag tror inte det gör honom gott att träna på konstgräs och han har lite problem med en vad och ett knä. Så han är inte tillräckligt redo.