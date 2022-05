FEM SPANINGAR: "AIK kyler ner Bajen - kan visa sig bli oerhört viktigt"

Hammarby-övertag i första halvlek

Bajen var klart piggast inledningsvis och tillsammans med sina taggade supportrar på läktaren satte man direkt ett tryck på AIK. Redan efter några minuter hade man varit nära två gånger om att näta på en fast situation. Men så slog Richard Magyar en dålig passning. Den snappade Nicolas Stefanelli upp och efter fint förarbete av argentinaren kunde Nabil Bahoui trycka in 1-0 för AIK. Det skapade så klart ett läskigt läge för hemmalaget. Visst, man fortsatte ha mycket boll efter AIK:s mål - men Gnaget tappar sällan en ledning och är dessutom bekvämt med att inte vara laget som för matchbilden. I 23:e minuten var man också nära att straffa Hammarby igen, när de grönvita genom Loret Sadiku tappade boll på egen planhalva. Men den gången räddade Oliver Dovin ett skott från Bahoui, och innan paus lyckades sedan hemmalaget vända till en 2-1-ledning tack vare två mål på fasta situationer. Med tanke på övertaget som Hammarby hade under de första 45 minuterna var det ett logiskt utfall, men AIK som brukar kunna täppa till och utnyttja ledningar lär gräma sig en hel del över sina insläppta mål. För i själva spelet ledde inte Hammarbys bollinnehav till några större farligheter.

ANNONS

Dåliga AIK-aktioner spräckte fina sviten

Inför den här matchen hade AIK vunnit fem raka matcher - och inte släppt in ett enda mål på de drabbningarna. Men mot Hammarby åkte man alltså på både ett och två baklängesmål i den första halvleken. Båda gångerna kunde man gjort saker och ting mycket bättre. Vid det första målet, en frispark som Gustav Ludwigson nickade in, är det märkligt hur pass ren målskytten fick bli inne i boxen. Det kan inte vara någon överraskning för AIK att det är just den ytan som Ludwigson nätade i som Nahir Besara vill åt när han slår inläggsfrisparkar. Ändå lyckades ingen AIK-försvarare plocka upp motståndaren. Nu borde väl målet ha dömts bort på grund av offside, men oavsett hade lite mindre passivitet från AIK kunnat sätta stopp för målet. Det andra målet var en perfekt slagen frispark av Mohanad Jeahze, men också ett mål som gästernas keeper Budimir Janosevic borde ha tagit vid den främre stolpen med tanke på vinkeln för frisparken.

ANNONS

Besara är bäst i allsvenskan hittills

Efter en timmes spel borde Hammarby ha ”avgjort” det här derbyt, när Mayckel Lahdo ordnade en straff efter klumpigt försvarsspel av Sotirios Papagiannopoulos. Men Darijan Bojanic slog en dålig straff, i bra höjd för Budimir Janosevic, och fick se AIK-målvakten rädda försöket från punkten. Det gav AIK energi och några minuter senare stod det plötsligt 2-2. Alexander Milosevic sköt ett skott på Mads Fenger, som trots att han såg ut att ha sin arm mot kroppen orsakade en straff till bortalaget. Den placerade Sebastian Larsson in. En minst sagt oväntade händelseutveckling, då känslan var att Bajen var på väg att springa ifrån AIK. Men hemmalaget hämtade sig från de dubbla smällarna och med lite mer än en kvart kvar att spela knorrade Nahir Besara in 3-2 på en frispark. Ett oerhört läckert mål och nu står nyförvärvet på fyra mål och fyra assist efter åtta spelade matcher i allsvenskan. Oerhört imponerande siffror och det är så himla tydligt att Besara är en vital pusselbit för Hammarby. Han är involverad i väldigt mycket och i Cifuentes spelsätt fungerar han perfekt med sin fotbollshjärna och fina högerfot. Lagkamraten Williot Swedberg vann priset som månadens spelare i allsvenskan i april, men för mig är Besara seriens bäste spelare hittills.

ANNONS

AIK kyler ner Hammarby-hettan

Flera gånger under den här matchen var jag på väg att spika fast Bajen-segern i mitt eget huvud. Vid 2-1-läget i paus kändes det som att en hel del talade för Hammarby, vid Bajens straff ännu mer så. Och när Nahir Besara gjorde 3-2 borde hemmalaget ha kunnat stänga mötet. Men det här AIK-laget ska man uppenbarligen aldrig räkna ut. De har tyngden, rutinen och kylan. Nabil Bahoui kvitterade till 3-3 i slutskedet och löste en poäng som mycket väl kan visa sig bli oerhört viktig när säsongen summeras. För det kändes som att en grönvit vinst här hade varit ett rejält statement som laget kunnat rida vidare på genom säsongen. Nu kyler AIK ner den tänkbara Hammarby-hettan och lämnar sina rivaler med en sur känsla i magen, samtidigt som man själva kan vara tillfreds med resultatet av rivalveckan som nu tagit slut. Den gav sju poäng på tre matcher mot IFK Göteborg, Malmö och Hammarby.

ANNONS

Saknades Selmani?

Noll mål hittills i allsvenskan i år och mot AIK fick Astrit Selmani inleda på bänken, när Hammarbys tränare Marti Cifuentes valde att för andra gången i år satsa på Williot Swedberg i en form av nummer nio-roll. Senaste gången var mot Norrköping i cupen, då Gustav Ludwigson var sjuk och Selmani klev ut till vänster. Swedberg istället för Selmani ger så klart helt olika rörelser. Mot AIK klev 18-åringen ner en hel del i planen för att hämta boll, vilket gav antingen Ludwigson möjligheten att gå in centralt i planen eller Besara/Bojanic att ta ytterligare ett kliv upp. Ingen av de som fick chansen istället för Selmani gjorde en dålig insats, men det är svårt att undvika tanken på att hans rivighet och löpkapacitet hade varit en tillgång i ett derby. Det var något litet som saknades för att Hammarby skulle skapa mer (bortsett på fasta situationer), och kanske var det Selmanis tyngd?