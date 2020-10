FEM SPANINGAR: ”Det här kan mycket väl bli avgörande i slutändan”

AIK med oväntat 1-0-mål

Norrköping spelade intensivt och aggressivt till en början. Man kom också till en hel del farliga avslutslägen. Efter en kvart träffade man exempelvis ribban, och när det luktade hemmamål som allra mest nickade Henok Goitom istället in 1-0 för AIK på en hörna. Som så många gånger förr gav det energi till laget som gjorde mål och resten av halvleken hanterade bortalaget på ett bättre sätt. Gnaget klev fram i sina positioner, fick igång ett bättre eget spel och Filip Rogic kom till två bra avslutslägen som mycket väl kunde ha resulterat i ytterligare ett mål. Vad gäller nämnde Goitom: nej, han är inte lika bra som förut. Men det är uppenbart att han fortfarande är bra och väldigt nyttig för det här AIK-laget. Hans smarthet när det kommer till att röra sig på planen och agera i dueller, både med och utan boll, ska värdesättas. Om han är tillräckligt bra för att vara det givna förstavalet längst fram även framöver? Inte lika solklart. Där behöver AIK så klart hitta en mer långsiktig lösning.

Svängig andra halvlek

Norrköping lär inte ha varit nöjda med att ett 1-0-underläge blev utfallet av första halvlek, med tanke på hur den såg ut. Jag är säker på att de hade en känsla av att de kunde, och borde, sårat AIK. Direkt i den andra halvleken fick de också utdelning. Det dröjde inte ens en minut innan Sead Haksabanovic gjorde AIK-försvaret snurrigt och gav Jonathan Levi chansen att dunka in 1-1 i bortre hörnet. På en hörna, från just Haksabanovic, några minuter senare nickade Henrik Castegren in 2-1. Pang, pang. Plötsligt hade Norrköping vänt på allting och det kändes på inget sätt konstigt. Peking fortsatte sedan att spela med en fart som vållade problem för ett AIK som behövde gå framåt, men samtidigt attackerade sig gästerna fram till en del spännande offensiva möjligheter. Med 10-20 minuter kvar att spela stod matchen och vägde. Det svängde en hel del, AIK kände sig blåst på två farliga frisparslägen av domaren Kristoffer Karlsson och det var svårt att se matchen sluta 2-1. Ju längre matchen led, desto större tryck fick AIK, som gjorde fem byten i andra halvlek, också till. Med bara minuter kvar att spela av ordinarie tid jobbade bortalaget till sig en straff, Sebastian Larsson dundrade in 2-2 och ingen i Norrköping kan nog protestera särskilt högt mot resultatet.

Ett kryss som ingen är helt nöjd med

Visst, AIK bygger på sin obesegrade svit, som nu är uppe i sex allsvenska matcher och sju tävlingsmatcher. Och en poäng borta mot Norrköping är absolut inte fy skam i det läget som laget befinner sig i. Men hoppet om att kunna lyfta i tabellen fanns, och finns, säkert där någonstans nu när man fått upp farten. Men framför allt för Peking är det här poängtappet självklart supersurt. Managern Jens Gustafsson kastade en flaska (såg det ut som) in i avbytarbåset efter slutsignalen och det ögonblicket säger väl allt om vad hemmalaget känner efter det här. De här två tappade poängen kan mycket väl bli avgörande i slutet i jakten på en Europa-plats, även om det ska läggas till att egentligen alla lag tappar poäng lite då och då.

Vad har hänt med Linus Hallenius?

Coronapandemin och dess konsekvenser för fotbollen gjorde att Linus Hallenius inte var i någon superform när han blev klar för IFK Norrköping i mitten av juli. Då förstod nog alla att det skulle ta lite tid för 31-åringen att bli en startspelare. Men att han skulle stå på noll starter och åtta inhopp i allsvenskan den 26 oktober i år var svårt att se framför sig. Han har varit skadad och sjuk, vilket så klart är en av förklaringarna till varför det gått som det gått men oavsett går det inte att säga annat än att Hallenius-satsningen är misslyckad hittills. Han kändes som prestigevärvningen som skulle spetsa till och bredda en kommande guldtrupp ännu mer, men verkligheten blev något helt annat. Läget på forwardssidan är för övrigt ansträngt för Norrköping just nu. Skyttekungen Christoffer Nyman klev av skadad i den här matchen och med Pontus Almqvist såld till Rostov, Hallenius utanför truppen och Carl Björk utlånad till Trelleborg är alternativen för platsen längst fram få.

Vad har hänt med Robin Tihi?

Under försäsongen kom Robin Tihi från ”ingenstans” och blev en startspelare i AIK. Han fick chansen i en träningsmatch efter en träning med A-laget och därefter var den 18-årige mittbacken en spelare som dåvarande tränaren Rikard Norling satsade stort på. Tihi stod för några riktigt lovande insatser i cupen och allsvenskan, men efter ett tag började det gå tyngre för både AIK och talangen, som efter det att nye tränaren Bartosz Grzelak tagit över bara fått två starter och stått utanför truppen i sju allsvenska matcher. Mot Norrköping fick mittbackskonkurrenten Adam Ben Lamin, 19, en plats i 20-mannatruppen (han och Bojan Radulovic ströks sent) istället för Tihi. Det är naturligt att det går lite upp och ner för en ung spelare och att en talang är utanför truppen en tid efter att ha fått sitt första genombrott innan hen slår igenom på allvar är ett klart tänkbart scenario. Så att utvecklingen har blivit vad den blivit behöver över huvud taget inte betyda att Robin Tihi inte kommer bli något stort, men tidslinjen det senaste året för mittbacken är intressant på många vis.