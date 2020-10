Goitoms groda - missade avsparken i andra halvlek: "Ska inte hända"

Det blev en tung start på andra halvlek borta mot IFK Norrköping under måndagen för AIK. Först kom lagkaptenen Henok Goitom in sent på planen, och missade de första tio sekunderna. Därefter gjorde Peking 1-1 efter 50 sekunder. Och bara några minuter senare satte Norrköping 2-1 på en hörna.

Vad som hände med Goitom? Tränaren Bartosz Grzelak förklarar:

- Det var ju inte en del av planen att vi skulle börja med tio man. Så kaxiga är vi inte.

- Jag tror det var en behandling som drog ut på tiden. Det är så klart inte bra. Ansvaret är helt och hållet hans eget. Men jag kan inte säga att det är det som ligger bakom målen. Det är andra saker, säger Grzelak.

Forwarden själv berättar att han inte hann med allt som han ville få gjort under pausvilan.

- Det blev en dominoeffekt. Jag tänkte att jag skulle göra det där och det där. Det blev lite stressigt. Men jag tycker inte det är anledningen till att de gjorde mål. Jag var inne på planen när de släppte in målet. Det ska inte hända, men det är inte det som är ursäkten till att vi släppte in 1-1, säger Goitom.