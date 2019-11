FEM SPANINGAR: ”Hammarbys höst otrolig - det här var ändå en lyckad säsong ”

Telefonerna var påslagna - guldstriden hela tiden extremt närvarande

Så var det dags för julafton för allsvenska supportrar. Guldstrid och hopp om SM-guld bland supportrar på tre olika arenor - Östgötaporten, Behrn Arena och Tele2 Arena. Det var tydligt att Bajens supportrar både följde sitt eget lag, precis som händelseförloppet på de andra arenorna. Efter att Norrköping gjorde 1-0 bröt ett stort jubel ut på Tele2 Arena, och när Malmö tog ledningen mot Örebro blev det för någon sekund tyst innan supportrar på alla sektioner pekade mot Peter Abrahamsson och begärde att Bajen skulle gå mot mål, storma framåt, skjuta från alla möjliga olika lägen ute på planen.

Till slut kom målet, i 36:e minuten. Alexander Kacaniklic var kylig från straffområdeslinjen och placerade in sitt tionde mål för säsongen. Nu fanns det åter gott hopp om SM-guld, men samtidigt behövde laget där och då göra ytterligare två mål för att gå om MFF i tabelltoppen, som vid den tidpunkten ledde med 2-0, medan Peking ledde med 2-0 mot Djurgården. Dramatik, en väldig dramatik. Och det var med de förutsättningarna som laget gick in på planen till andra halvlek.

Då kom två tunga smällar direkt. Först kvitterade Gustaf Nilsson med sitt första allsvenska mål för säsongen och sedan utökade MFF till 3-0 på Behrn Arena. Hammarby gjorde sedan jobbet, stormade mot mål och vann till slut klart med 4-1, vilket än dock i slutändan inte räckte till SM-guld. Malmö FF gjorde fler mål än Bajen och slutade tvåa, medan Djurgården hämtade upp 0-2 till 2-2 mot Norrköping och får därmed nu fira första SM-guldet sedan 2005. Hammarby blev i år trea i allsvenskan och får vara nöjt med en Europa-plats till nästa säsong.

Hammarby förlorade guldet i våras - 19 poäng på 13 matcher inte tillräckligt

Hammarby var in till sista omgången med i fajten om SM-guld. Detta trots en svag säsongsstart med en seger, två kryss och två förluster på säsongens första fem omgångar och endast 19 poäng efter årets 13 första omgångar. Hammarby har imponerat stort under andra halvan av säsongen och har varit seriens klart formstarkaste lag med endast ett kryss och en förlust på säsongens sista 17 matcher. Det är ett nära på ett helt otroligt facit och därmed tappade laget i stället främst guldet genom bland annat 1-1 mot Elfsborg på Borås Arena, 1-1 mot Kalmar FF på Tele2 Arena, 2-1-förlust mot Helsingborg på Olympia och genom 2-2 mot Kalmar FF på Guldfågeln Arena. Förlusterna mot Malmö FF, AIK och Norrköping hade oavsett kunnat komma, då det är lag som i år har varit med i toppen. Guldet tappades i stället mot de, på pappret, sämre laget tidigt under säsongen.

Missat SM-guld - men Bajen kan vara otroligt stolt ändå

Hammarbys supportrar kommer möjligen sörja en tid framöver, men med distans till detta tror jag att många nog kan se tillbaka på en bra och lyckad säsong. Jag tycker att Stefan Billborn var inne på något när han inför matchen sa att den där frasen - ”typiskt Bajen” - gått från något negativt till något positivt, i varje fall sett till bedömning av sportsliga resultat. Hammarby har i år vunnit måstematcher mot exempelvis Östersunds FK borta i näst sista omgången, samtidigt som laget kört över motstånd flera gånger om, men även vunnit de där viktiga toppmatcherna, matcherna där det gäller som mest som mot Malmö FF, Djurgården och AIK nu under hösten.

När laget i fjol länge slogs om guld blev det förlust mot Djurgården i september, förlust mot AIK samma månad, förlust mot Malmö FF i oktober och inte minst kryss mot Östersunds FK i sista omgången när en Europa-plats skulle säkras, men gled ifrån föreningen. I år har det varit annorlunda, vinst i den typen av matcher och därtill en offensiv och härlig fotboll som resulterat i ett nytt svenskt målrekord i en allsvensk 16-lagsserie. Hammarby har i år varit ett lag att räkna med och därmed tror jag att både ledare, spelare och supportrar ser en ljus framtid. Den här säsongen har varit ytterligare ett steg i rätt riktning i byggandet av en vinnarmentalitet och att bli ett återkommande topplag i allsvenskan.

Dessutom blir det ju Europa-spel nästa år. Hammarby får för första gången sedan sommaren 2007 kvala till Europa League, även om det senast var Uefa-cupen som gällde. Hammarby har nu därmed chans till en ny stor intäktskälla, som bidrar ytterligare till att bygga laget som ett topplag för framtiden. Hammarby, som för lite mer än nio år sedan var hotat av konkurs, är nu en klubb som kliver in i framtiden som en av de mest spännande klubbarna i svensk fotboll.

Men hur ser truppen ut nästa år då?

Ja, möjligen lite annorlunda, men nödvändigtvis kommer det inte vara så stor skillnad. Hammarby har bland annat Johan Wiland med ett utgående kontrakt och det lär mest troligt förlängas, samtidigt som veteranen nästa år på allvar inte kommer att vara given förstemålvakt, då Davor Blazevic imponerat stort och klivit fram i viktiga matcher under andra halvan av den här säsongen. Samtidigt har Mats Solheim också ett utgående kontrakt, men med en option om förlängning. Jesper Jansson har uttalat sig om att han vill förlänga med backen, men enligt Expressen är backen mer inställd på att fortsätta karriären i hemlandet Norge på grund av familjeskäl. I år har Solheim varierat starter med bänkplatser i allsvenskan, det tappet skulle nog inte vara det tyngsta för klubben, samtidigt som en glädjespridare i Solheim försvinner. Om eftermiddagens match var Solheims sista var det ett fint slut med mål och hyllningar från lagets supportrar både under sista delen av matchen och efteråt.

Den stora frågan supportrarna funderar och möjligen oroar sig över nu är dock i stället de offensiva pjäsernas framtid, framför allt Muamer Tankovics fortsättning i klubben. Tankovic har i år gjort en otroligt bra säsong, slagit sig in i landslaget igen och vid flera tillfällen poängterat att han kom till Bajen för att sedan åter studsa ut i Europa igen. Det sker möjligen nu när han är som hetast och därmed i vinter. Alexander Kacaniklic är också en spelare som lär vara het på marknaden. Mittfältaren har, sedan han kom igång efter sommaruppehållet, hållit en hög nivå och har dessutom ett bra poängsnitt. Det kommer säkerligen att finnas anbud från utlandet, men frågan är bara vad spelaren är redo att hoppa på. Kacaniklic är numera 28 år, har under hela karriären varit ute i Europa och därmed ska det nog till något bra för att han ska ge sig ut igen.

Om Tankovic lämnar har Bajen visserligen en hyfsat bred trupp på de offensiva positionerna, men samtidigt försvinner spets, kanske den spetsigaste offensive spelaren i hela allsvenskan. Där behöver möjligen Bajen hitta en ersättare, men frågan är var? Det lär kosta att få in en spelare som kan vara minst lika bra som Tankovic och frågan är om klubben är redo att betala en sådan summa. Möjligen går det att värva på liknande sätt som vid Kacaniklic-fallet. Det kan möjligen vara en väg.

Häckens säsong - än en gång mellanmjölk

Det känns lite som när jag i fjol summerade Hisingenlagets säsong efter förlust mot Norrköping i sista omgången på Bravida Arena och det blev en femteplats i allsvenskan. Häcken hade åter vunnit mot, på pappret, sämre motstånd och förlorat eller kryssat mot, på pappret, likvärdigt eller bättre motstånd. Samma visa har det varit i år. Häcken har i år tagit fem av 24 möjliga poäng mot AIK, Hammarby, Malmö FF och Djurgården i toppen av tabellen. Det är för dåligt om laget ska slåss i toppen av tabellen. Häcken gick in i säsongen med ett starkt lag, men har helt enkelt inte levererat när det gällt som mest och därmed blev det åter en plats i tabellen en bit från guldstriden, men också en bit från Örebro SK och Elfsborg i mittenskiktet av tabellen. Senaste fem säsongerna har Hisingenlaget tagit 46 poäng, 45 poäng, 40 poäng, 52 poäng, 53 poäng och nu i år 49 poäng. Den här säsongen får väl därmed beskrivas som en säsong bland andra senaste åren.