FEM SPANINGAR: "Har Djurgården väckt liv i guldstriden? Nja"

Toivonen = ren klass

Djurgården inledde matchen relativt piggt. Offensivt spelade man med energi och såg småtrevligt ut. Men en bit in i matchen började Malmö få till en del spel på offensiv planhalva, där man höll en otroligt hög nivå i sitt passningsspel. De visade varför de är allsvenskans klart bästa lag och Ola Toivonens skott i krysset till 1-0 i den 18:e minuten är bara ren klass. Totalt sett var den första halvleken intensiv och spännande. MFF kom till en hel del farliga avslutslägen som kunde resulterat i fler mål.

Nybergs beslut som kunde förändrat allt

En bit in i den första halvleken blev det irriterat mellan lagen, när Jesper Karlström och Erdal Rakip ”brakade ihop” i en närkamp. Jo Inge Berget blev vansinnig på Karlström, tilldelades ett gult kort, och var med bara några minuter kvar till pausvilan nära att visas ut. Då kom han in sent i en tackling på Jesper Nyholm och domaren Glenn Nyberg plockade först upp det gula kortet från sin ficka, men stoppade sedan ner det igen. Ångrade han sig när han insåg att det var Berget, som redan hade ett gult kort? Det såg så ut. Norrmannens tackling på Nyholm borde ha genererat i ett gult kort och om domaren hade gett honom det så hade också den här matchen kunnat förändras totalt, så klart.

Makalös avslutning

Djurgården gick för en kvittering efter paus och inledningsvis i den andra halvleken såg det rätt bra ut. Känslan var att man började närma sig en matchbild som gav möjligheter att såra MFF, men precis när det luktade hemmamål som allra mest så slog bortalaget till. MFF vände snabbt från högerkanten till vänsterkanten, fick in bollen i straffområdet och tryckte in 2-0 genom Ola Toivonen. Ett mål som kom i ”rätt” läge för MFF och känslan var att det raderade ut mycket hopp i hemmalaget. Men fotboll är fotboll. MFF gick ner sig i koncentration och kvalitet på två hörnor under loppet av en minut och så var det helt plötsligt 2-2. Då flög Djurgården fram rent mentalt och av bara farten fick man in 3-2. MFF borde ha spelat av matchen men fälldes av misstag och säkerligen en känsla av att de tre poängen redan var nerpackade i väskan.

Lyckades Djurgården väcka liv i guldstriden? Nja

Häcken kryssade mot Helsingborg under måndagen och vid en MFF-seger mot Djurgården hade guldstriden känts totalt död. Men om det här innebär att de blårandiga väckt liv i den? Nja. Det krävs fler resultat som går emot Malmö för att det ska gå att tala om ett race som lever. MFF har fortfarande åtta poäng ner till andraplatsen och ska klara av att knyta ihop säcken. För Djurgårdens del väger den här trepoängaren otroligt tungt i jakten på en Europa-plats. Nu är det bara tre poäng upp till topp tre och att bryta den dystra trenden som man haft i allsvenskan känns otroligt värdefullt för Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs gäng.

Ännu en het match mellan Djurgården och Malmö

De senaste åren har bjudit på flera heta bataljer mellan just Djurgården och Malmö. 2018 blev Jonas Olsson utvisad efter bland annat ett knä i ryggen på Markus Rosenberg, samma år spelades en känsloladdad cupfinal i Stockholm och i fjol blev Haris Radetinac tackling på Arnor Traustason rejält uppmärksammad. Det finns någon form av anspänning mellan de här lagen och kvällens match innehöll många tuffa dueller, mycket känslor och en hel del gruff.