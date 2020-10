Därför saknades Kujovic mot MFF: "Han skulle ha startat"

I den 81:a minuten låg Djurgården under med 2-0 hemma mot serieledaren Malmö under måndagen. Men två hörnor senare, under loppet av en minut, stod det 2-2 och i den 89:e minuten satte de blårandiga 3-2.

Det blev slutresultatet och Djurgården tog därmed sin första allsvenska seger på över två månader.

- MFF var bättre än oss under stora delar av matchen. Första 25 minuterna i första halvlek tycker jag att vi hade ganska bra kontroll men under andra delen av första var de klart bättre och jag tycker generellt sett att Malmö höll en högre kvalitet i det mesta, säger tränaren Kim Bergstrand.

- Vi gav inte upp och vi jobbade hårt, men vi spelade inte vår bästa fotboll. Men vi vann. Jag är väldigt stolt över laginsatsen. Det var ingen perfekt fotbollsmatch någonstans, men i dag skiter jag i det. Tre poäng var det viktiga.

Nu har Djurgården tre poäng upp till en Europa-plats. Vad Bergstrand tror om chanserna till att knipa en topp tre-placering? Han svarar följande:

- De är ju bättre nu än innan. Vi får se. Nu ska vi möta Sirius, som jag tycker spelar bäst fotboll i allsvenskan, och sen har vi Häcken borta. Men vi har chansen.

Mot slutet av matchen mot MFF klev mittbacken Jesper Nyholm av på grund av någon form av känning.

- Det var en liten chansning att han spelade, men mot Malmös skickliga och fysiska spelare så kände vi att vi behövde ha en fysisk spelare på plan och ”Jonis” (Jonathan Augustinsson) på kanten. Jag hoppas att det inte blivit något värre (med Nyholm).

Forwarden Emir Kujovic fanns inte ens med i truppen mot Malmö, på grund av skadebekymmer.

- Han klev av efter sju-åtta minuter på träningen innan match. Han skulle ha startat, men fick ont i ljumsken. Jag vet inte exakt hans status.