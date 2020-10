Tomasson: "Oacceptabelt - var perfekt fram till vi tvingades byta ut 'AC'"

I den 81:a minuten ledde Malmö FF med 2-0 borta mot Djurgården under måndagen. Sedan släppte man in tre mål på åtta minuter - och föll med 3-2. Två av målen släppte MFF in på hörna.

- Vi kontrollerade matchen och vi gjorde en perfekt match, fram till att vi bytte ut ”AC” (Anders Christiansen). Vi tvingades att byta ut honom. Han behövde sy. Sju stygn, säger Malmös tränare Jon Dahl Tomasson.

- Men vi gjorde det riktigt bra och så släppte vi in två mål som vi inte ska ge bort. Det är oacceptabelt. Man vinner inte mot Djurgården om man ger bort mål på det sättet. Det är oacceptabelt. Fotboll kan vara hårt emellanåt. Det här är tufft, men vi kör vidare.

Dahl Tomasson pekar på bytet av Christiansen men menar samtidigt att det inte är just det faktum att lagkaptenen klev av som gjorde att man förlorade.

- Det är inte hela sanningen, men det spelade en viktig roll. Vi förlorade för att vi inte var koncentrerade i situationerna på fasta situationerna. Vi ska vara skarpare. Vi spelade en perfekt match fram till det.

MFF leder fortsatt allsvenskan, med åtta poäng.

Christiansen själv säger så här om smällen han åkte på:

- Jag fick en stämpling på benet och behövde sy.

Kan du spela nästa match?

- Ja, ja. Det är ingen fara, svarar den danske mittfältaren.