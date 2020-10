Djurgårdens tränare: "Vi har inte haft tur med Glenn mot Malmö"

Framför allt ett domslut i Djurgården-Malmö (3-2) blev uppmärksammat.

En bit in i den första halvleken fick Jo Inge Berget ett gult kort - och med bara minuter kvar till paus var han väldigt nära att bli utvisad. Malmö-norrmannen kom sent in i en duell med Jesper Nyholm, varpå domaren Glenn Nyberg drog upp det gula kortet ur sin ficka. Men plötsligt stoppade han ner det igen, och nöjde sig med att ge Djurgården en frispark.

Ångrade domaren sig när han insåg att det var Berget, som redan hade ett gult kort, som stod för förseelsen? Djurgårdens tränare Kim Bergstrand pratade med domaren efter matchen men vill inte berätta vad Nybergs förklaring är.

- Det får Glenn svara på själv, tycker jag, säger Bergstrand.

Vad Bergstrand tycker om situationen? Han säger:

- Jag satt ju inte bäst till, men jag ska kolla på det efteråt. Glenn får väl också göra det. Det var en märklig situation.

- Vi har inte haft tur med Glenn i våra matcher mot Malmö den sista tiden. Men så är det.

Glenn Nyberg tackade nej till en intervju med Fotbollskanalen efter matchen.