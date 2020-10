​FEM SPANINGAR: "Nalic kan vara ett seriöst alternativ till Kiese Thelin"

Malmö FF har gjort det till en vana att göra tidiga mål under säsongen. Ikväll mot IFK Göteborg kom ett nytt sådant sedan MFF fått straff och Anders Christiansen förvaltat den i mål, hans nionde i allsvenskan. Hemmalaget hade total kontroll under en 20-minutersperiod och Blåvitt fick väldigt svårt att etablera anfall på motståndarens planhalva. Men efter 23 minuter halkade målvakten Marko Johansson på en utrusning och tillät Pontus Wernbloom att pricka in kvitteringsmålet från en snäv vinkel. Ni vet redan vad som hände när MFF spelade cupfinal på Gamla Ullevi i juli och Behrang Safari halkade i den 86:e minuten. Även straffade IFK Göteborg skåningarna med en kvittering, och tog sedan cupguldet efter förlängning.

Blåvitt väldigt tamt offensivt

IFK Göteborg kunde inte profitera på kvitteringen även om anfallsspelet såg bättre ut under kort period under mitten av första och direkt i andra halvleks inledning. Med Roland Nilsson som tränare har fokus blivit att stadga upp defensiven på bekostnad av en mindre idérik offensiv. MFF hade ändå inga större problem att göra två mål till i matchen och matchplanen trasades egentligen sönder redan efter straffmålet, och gästerna var knappt inne i matchen efter det. Blåvitt har spelat två raka matcher med ett likande spelmässigt facit. Både mot AIK och MFF har laget skapat väldigt lite framåt och ser ut som just det de är - ett bottenlag.

Den mentala prövningen blir massiv

Samtidigt går det inte att döma Blåvitts förluster mot serieledaren och ett formstarkt AIK för mycket. Det största problemet är inte resultaten i dessa matcher utan att formkurvan generellt inte pekar uppåt sedan "Rolle" Nilsson anställdes. Hela säsongen har varit eländig ur blåvit synvinkel men tron på någon vändning har säkerligen funnits där ändå. Nu när allt pekar åt fel håll och tränarbytet inte gett någon effekt är läget allvarligare man kunnat förutspå. Ingen, varken spelare eller ledare, kunde föreställa sig att Blåvitt skulle vara inblandat i nedflyttningsstriden så här sent. En massiv mental prövning väntar samtliga i IFK Göteborg för att undvika kvalplatsen de placerat sig just ovanför. I dag är det för övrigt på dagen 50 år sedan IFK Göteborg åkte ur allsvenskan efter en kaotisk match på Eyravallen mot Örebro SK.

Överväger MFF Nalic som IKT-alternativ?

MFF:s bästa målskytt Isaac Kiese Thelin missade matchen mot Kalmar FF med en skadekänning och var heller inte redo mot Djurgården senast. Idag byttes anfallaren in i halvtid efter Sören Rieks skada, och då hade Adi Nalic gjort en bra halvlek som center och assisterat till Ola Toivonens 2-1-mål i minut 35. I den 64:e minuten gjorde Nalic sitt tredje allsvenska mål och hade också flera bra inlägg under matchen. 22-åringen är annorlunda spelartyp och erbjuder mer rörlighet men mindre fysik än Kiese Thelin. Det är långt ifrån samma målgaranti med Nalic; men uppenbart är att Jon Dahl Tomasson insett potentialen med Nalic som anfallare. Kiese Thelins låneavtal går ut efter säsongen och helt säkert kommer han bli en dyr historia att köpa loss för ett MFF utan några Europa League-intäkter att falla tillbaka på i år. Det är inte orimligt att kalkylen blir en långsiktig Nalic-lösning om Anderlecht och Kiese Thelin själv begär för mycket.

Marko Johanssons första misstag

Reservmålvakten har sedan Johan Dahlins skada växt för varje match i MFF-målet och utstrålar numera både pondus och säkerhet. 22-åringen har inte stått för något avgörande misstag under dessa två månader och visat sig kanske bättre i spelet med fötterna än Dahlin. Johansson satte dock sina vita skor helt fel under en feltajmad utrusning och halkade när Wernbloom rann igenom. Ett felbeslut av Johansson som ledde till gästernas mål och målvakten hade även en passning som kunde gått i gapet på IFK-spelare. Klarar han att avsluta en fin MFF-säsong utan fler misstag?