TV: MFF rycker i toppstriden – vann komfortabelt mot Blåvitt i stormötet

Malmö FF tog ledningen redan i tredje minuten. Arnor Traustason kapades av Yahya Kalley i straffområdet och domare Victor Wolf pekade på straffpunkten. Anders Christiansen klev fram och var säker från elva meter. I sjätte minuten fick Erdal Rakip ett hyfsat skottläge men sköt över ribban. I 22:a minuten skapade IFK Göteborg sin första målchans i matchen. Patrik Karlsson Lagemyr skaffade sig ett bra läge innan han avlossade ett lurigt skott som gick utanför bortre stolpen.

Minuten senare kvitterade Blåvitt. En fri Pontus Wernbloom fick öppet mål sedan Marko Johansson i MFF-målet halkat. Wernbloom gjorde inget misstag och det var kvitterat. Ola Toivonen vräkte iväg en frispark i 26:e minuten men Giannis Anestis räddade. I 35:e minuten återtog Malmö FF ledningen genom Ola Toivonen. Adi Nalic assisterade Toivonen, som slog in bollen från nära håll. IFK Göteborg skrek efter offside men målet godkändes. MFF ledde med 2-1 efter 45 spelade minuter.

Sören Rieks, som fick skadeproblem i slutet av första halvlek, byttes ut i paus. Ersättaren Isaac Kiese Thelin hade ett nickläge elva minuter in i inhoppet, men nickade rakt på Giannis Anestis. I 63:e minuten utökade MFF, som precis bytt in Bonke Innocent, ledningen till 3-1. Ett avslut från Adi Nalic styrdes in i eget mål av mittbacken André Calisir. IFK Göteborg bytte in Robin Söder och Sargon Abraham i 68:e minuten i ett försök att få till en forcering. Med 13 minuter kvar slängde Roland Nilsson också in Emil Holm, Hosam Aiesh och Amin Affane.

Malmö FF vann komfortabelt med 3-1 efter en stabil insats och är nu ett steg närmare SM-guldet i och med BK Häckens poängtapp mot Mjällby. IFK Göteborg ligger alltjämt precis ovanför kvalstrecket. Nästa söndag möter Blåvitt Örebro SK hemma på Gamla Ullevi. Dagen efter möter MFF Helsingborgs IF på bortaplan.

- Vi klarar att stänga matchen i dag, vi har pratat om att det var dumt att kasta bort en match genom att inte vara mentalt med sista minuterna, säger Anders Christiansen till Dplay efter matchen.

IFK Göteborgs tränare Roland Nilsson fick frågan hur spelarna mår med tanke på Blåvitts position i tabellen.

- De vet var i tabellen vi befinner oss, det är en väldigt stor press på oss. Vi kan bara ta en match i taget – att börja titta på något annat och börja spekulera kommer bara göra det värre, säger Nilsson.