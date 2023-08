FEM SPANINGAR: Stentufft läge för Blåvitt

Janssons jättematch - och trio bakom två första målen

IFK Göteborg började matchen bäst och skapade ett par rejäla målchanser. Då räddade Oscar Jansson kvar sitt lag i matchen. Först räddningen på Emil Salomonssons luriga skott utanför straffområdet där Jansson länge var skymd och såg bollen sent, men där han ändå hann ner och gjorde en jätteräddning. Sedan Oscar Wendts friläge (måste vara mål där) där Jansson kom ut bra och räddade. Då tackade hemmalagets utespelare, framför allt Vito Hammershoj-Mistrati (fin spelförståelse och fot), Arnor Traustason (vassa avslut) och Christoffer Nyman (kämpe, pappa, fin spelförståelse). Trion låg bakom 1-0 och 2-0.

Sedan var det 2-0. Nyman sökte ofta upp Johan Bångsbo - så också nu. Anfallaren vann en duell vid mittplan mot mittbacken och fick ner bollen till Hammershoj-Mistrati som satte den i djupet till Nyman. Bångsbo och Oscar Wendt hann inte med och Gustav Svensson hann inte flytta över, så Nyman slog en diagonalpass till Traustason som blev helt fri och avslutade högklassigt in 2-0.

Hammershoj-Mistrati låg även bakom 3-0 när han assisterade till Laorent Shabani.

Efter 18 omgångar är IFK Norrköping femma i tabellen, det är nog bättre än vad många trodde inför säsongen.

Viktigt för Norrköping att Nyman gör poäng

Livet efter Arnor Sigurdsson har inte varit helt enkelt för Christoffer Nyman. Det är inte så att anfallaren har varit dålig under den senaste tiden - betydelsen för sitt lag har fortfarande varit oerhört stor. Men det har ändå funnits en sak som har varit på anfallarens minuskonto: uteblivna mål och assist. Inför mötet med IFK Göteborg hade Nyman sju raka matcher utan poäng.