Riddersholm rasade på flera saker: "Ofattbart att han inte ses som en av allsvenskans bästa"

IFK Norrköping besegrade IFK Göteborg med 3-0. En av spelarna som imponerade var Arnor Traustason som gjorde både 1-0 och 2-0.



Trots segern fanns det flera saker som tränaren Glen Riddersholm störde sig på. En handlade om just Traustason.

- Arnor Traustason gör två mål och det är ofattbart för mig att när man ska ta ut månadens spelare i Sverige så är det fem namn, men så tar man inte med en spelare som Traustason. Nu pratar jag inte bara om i dag utan generellt. Han har varit en av allsvenskans absolut bästa centrala mittfältare. I presspel, i bollerövningar, i mål. Men ändå är han inte en av de fem spelarna. För mig är det ofattbart, säger han.

Sedan fick bortalagets tränare Jens Askou en fråga om hur han ser på att IFK Göteborg fick kritik i Discoverys sändning. Inte heller då kunde Riddersholm hålla tillbaka.



- Jag tycker inte att man kan sitta här som journalist och prata om vad experterna säger i teve. Det handlar väl om folket som följer laget varje dag i träning. Fotboll är som ett magnetfält. Vi har dominerat många matcher, mycket mer än i första halvlek i dag. I dag var vi effektiva. Om Göteborg hade gjort 1-0… det är ju emellan där som fotbollen lever. Om Göteborg gör mål där så hade man fått självförtroende och kunnat bygga på deras senaste seger.



- Om man ser på kvaliteten som. IFK Göteborg har så ska nog det laget klara sig kvar i allsvenskan. Jag ser inte ett nedryckningslag i dag, som bara ger upp och är döda. De möter ett Norrköping med självförtroende.

Sedan fick Riddersholm en fråga om hur han ser på nyförvärvet Isak Andri Sigurgeirsson som gjorde debut. Då blev han återigen irriterad.



- Det har jag ingen kommentar till. Jag vill hellre att du pratar om andra spelare än om en som kom in. Jag har ingen kommentar till det. Det är enkelt att komma in när du leder med 3-0. Jag tycker att det är många andra spelare som vi kan prata om. Jag vill prata om ”Totte”. Han gjorde två assist i dag. Se vilka ytor han skapar för sina medspelare. Hela tiden håller han deras försvar under hög press. Göteborg hade det jättejobbigt med honom. Och Vito Hammershoj-Mistrati gjorde också en jättebra match. Jag tycker om Isak Andri, men att börja prata om det nu efter att han gjort tio minuter när vi ledde med 3-0, det är inte bra tajming att prata om det då.